Kylian Mbappé déjà de retour ? La surprenante révélation

Depuis plusieurs semaines, l’inquiétude entoure la condition physique de l’attaquant français du Real Madrid. Touché au genou et déjà absent lors des deux dernières rencontres des Merengues, Kylian Mbappé poursuit un protocole de récupération minutieux. Entre gestion médicale et prudence stratégique avant les échéances européennes, la situation reste suivie de près. Pourtant, une information récente vient relancer les discussions autour d’un possible retour rapide du Bondynois.

Kylian Mbappé retourne à Madrid ce dimanche

L’état physique de Kylian Mbappé fait l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs semaines du côté du Real Madrid. Frustré par la manière dont sa blessure était gérée dans la capitale espagnole, l’attaquant tricolore s’est même rendu à Paris afin de faire un point précis sur l’évolution de son genou. Cette démarche visait notamment à obtenir un suivi médical complémentaire et à clarifier la stratégie de récupération avant les prochaines échéances majeures du club madrilène.

Cependant, selon les informations du Chiringuito, Kylian Mbappé devrait retourner à Madrid dès ce dimanche afin de poursuivre son protocole de soins et finaliser la dernière phase de sa récupération. L’objectif fixé par le club madrilène reste clair : permettre à son attaquant vedette d’être totalement opérationnel pour le match retour de Ligue des champions face à Manchester City prévu le 17 mars prochain. Dans cette optique, le Français privilégierait la prudence et éviterait tout risque lors du premier affrontement afin d’arriver à 100 % de ses capacités pour la manche décisive à l’Etihad Stadium.