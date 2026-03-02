Real Madrid, terrible nouvelle pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid retient son souffle en cette période décisive de la saison 2026. Alors que la course aux titres s’intensifie en Liga et sur la scène européenne, une ombre plane sur l’attaque madrilène. Gêné depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a finalement dû lever le pied. Le club merengue a communiqué ce lundi sur son état de santé, confirmant des craintes qui circulaient déjà en interne.

Kylian Mbappé victime d’une entorse au genou

Depuis le début de l’année, Kylian Mbappé évoluait avec une gêne persistante au genou gauche. Malgré la douleur, l’attaquant du Real Madrid avait tenté de poursuivre la compétition, enchaînant les matches au prix d’efforts visibles. Face à l’aggravation des symptômes, Kylian Mbappé a finalement choisi de consulter des spécialistes en France afin d’établir un diagnostic précis et d’adapter son protocole de soins.

Le communiqué officiel du Real Madrid a levé toute ambiguïté concernant la situation de Kylian Mbappé : « Après les examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d’entorse au genou gauche est confirmé, ainsi que la pertinence du traitement conservateur actuellement suivi. Évolution à suivre ».

Le capitaine de l’équipe de France opte donc pour un traitement conservateur, écartant pour l’instant toute intervention chirurgicale. Ce choix implique toutefois une indisponibilité dont la durée reste incertaine. Dans un calendrier chargé, le Real Madrid devra composer sans Kylian Mbappé pour plusieurs échéances importantes, en attendant une évolution favorable de son état.