Des tensions au Real Madrid alors que l'entourage de Kylian Mbappé est en total désaccord avec le diagnostic du club concernant sa blessure et ne souhaite pas qu'il revienne précipitamment pour le match contre Manchester City
Tensions liées aux blessures alors que le titre est en jeu
Cette tension survient à un moment désastreux pour le grand club espagnol, qui est encore sous le choc après sa défaite surprise à domicile contre Getafe, qui a sérieusement compromis ses espoirs de remporter le titre de la Liga. La position officielle du club est celle d'un optimisme prudent, mais les déclarations du camp de Mbappé suggèrent une réalité médicale beaucoup plus grave que celle présentée au public. Un reportage du journaliste Anton Meana, diffusé sur Cadena SER, indique que le « ligament croisé postérieur gauche » du joueur « est à la limite », un diagnostic bien plus inquiétant que l'« entorse » officiellement communiquée par le club.
La vérité derrière l'« entorse »
La divergence entre le bulletin médical du club et l'évaluation de l'entourage a créé un écran de fumée autour du centre d'entraînement de Valdebebas. Le Real Madrid a publié mardi un communiqué officiel clarifiant l'état de santé de Mbappé, déclarant : « Après les examens effectués sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d'une entorse au genou gauche et la pertinence du traitement conservateur suivi sont confirmés. En attendant l'évolution. » Cependant, Meana a donné un avis contrasté sur le diagnostic, affirmant que la blessure était « vraiment importante ».
La Coupe du monde 2026, qui approche à grands pas, est la principale raison qui pousse son entourage à adopter une attitude protectrice. À seulement 100 jours du coup d'envoi du tournoi, les représentants de Mbappé sont convaincus qu'il ne peut se permettre de perdre un seul jour de rééducation. « Nous allons appeler cela une entorse uniquement parce que c'est ce que dit le rapport médical, mais la blessure est vraiment importante. Il reste 100 jours avant la Coupe du monde et Mbappé n'a pas de temps à perdre. Il a besoin de ces 100 jours pour se rétablir complètement », a expliqué Meana. La crainte est que le fait de le forcer à revenir pour le match contre City puisse entraîner une blessure catastrophique qui empêcherait le capitaine français de participer au plus grand événement mondial.
Arbeloa reste discret sur son retour
Le patron des Blancos, Alvaro Arbeloa, a tenté de minimiser la situation lors de récentes conférences de presse, en maintenant une position d'optimisme prudent tout en évitant de donner des dates précises. « Mbappé et la Ligue des champions ? Nous allons prendre les choses au jour le jour », a expliqué Arbeloa lors de son point presse. « Il s'agit de voir comment il se sent. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de date butoir, nous voulons voir comment il se sent et nous déciderons en fonction de cela. »
Crise croissante des blessures au Bernabeu
Le timing du conflit autour de Mbappé est particulièrement douloureux pour Madrid, qui doit déjà faire face à la blessure catastrophique d'un autre attaquant clé. Le club a récemment confirmé une rupture du ligament croisé antérieur pour la star brésilienne Rodrygo. Avec Rodrygo écarté pour le reste de la saison, la pression sur Mbappé pour qu'il revienne le plus rapidement possible s'est intensifiée, créant un conflit d'intérêts entre les objectifs sportifs du club et le bien-être personnel du joueur. À l'approche du match contre Manchester City, le bras de fer se poursuit, laissant la saison du Real Madrid en suspens tandis que son atout le plus précieux reste l'objet d'une lutte interne.
Selon certaines informations, Mbappé devrait manquer le match aller contre City mercredi prochain, ainsi que le match de Liga du Real Madrid contre le Celta Vigo ce week-end.
