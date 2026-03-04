Des tensions au Real Madrid alors que l'entourage de Kylian Mbappé est en total désaccord avec le diagnostic du club concernant sa blessure et ne souhaite pas qu'il revienne précipitamment pour le match contre Manchester City

La divergence entre le bulletin médical du club et l'évaluation de l'entourage a créé un écran de fumée autour du centre d'entraînement de Valdebebas. Le Real Madrid a publié mardi un communiqué officiel clarifiant l'état de santé de Mbappé, déclarant : « Après les examens effectués sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d'une entorse au genou gauche et la pertinence du traitement conservateur suivi sont confirmés. En attendant l'évolution. » Cependant, Meana a donné un avis contrasté sur le diagnostic, affirmant que la blessure était « vraiment importante ».

La Coupe du monde 2026, qui approche à grands pas, est la principale raison qui pousse son entourage à adopter une attitude protectrice. À seulement 100 jours du coup d'envoi du tournoi, les représentants de Mbappé sont convaincus qu'il ne peut se permettre de perdre un seul jour de rééducation. « Nous allons appeler cela une entorse uniquement parce que c'est ce que dit le rapport médical, mais la blessure est vraiment importante. Il reste 100 jours avant la Coupe du monde et Mbappé n'a pas de temps à perdre. Il a besoin de ces 100 jours pour se rétablir complètement », a expliqué Meana. La crainte est que le fait de le forcer à revenir pour le match contre City puisse entraîner une blessure catastrophique qui empêcherait le capitaine français de participer au plus grand événement mondial.