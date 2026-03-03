Kylian Mbappé déjà de retour ? Les images rassurantes du Bondynois

Ce mardi, Kylian Mbappé s’est affiché tout sourire à l’issue d’une séance en salle, accompagné de deux membres du staff madrilène. En légende de sa publication, l’attaquant a écrit : « Tout est une question de travail ». Sur la photo, on distingue notamment Sébastien Devillaz, préparateur physique français présent pour sa cinquième saison à Madrid, ainsi que Wily Zurdo.

Cette reprise individualisée laisse entrevoir un calendrier maîtrisé pour Kylian Mbappé. Toujours selon RMC Sport, le capitaine des Bleus est espéré pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, programmé le 17 mars à l’Etihad Stadium. Un rendez-vous crucial pour la saison européenne du club merengue.