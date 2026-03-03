L’inquiétude avait gagné les supporters madrilènes et les suiveurs de l’équipe de France. Touché au genou gauche après plusieurs semaines à jouer sous douleur, Kylian Mbappé est contraint à une pause forcée. Pourtant, une publication diffusée ce mardi a changé la perception autour de son état physique. Derrière un simple cliché, un message clair : le retour pourrait intervenir plus tôt que prévu.
Kylian Mbappé déjà de retour ? Les images rassurantes du Bondynois
Kylian Mbappé contraint à une pause
Après avoir consulté le spécialiste Bertrand Sonnery-Cottet à Madrid le week-end dernier, Kylian Mbappé a poursuivi ses soins à Paris avant de reprendre progressivement le travail. Victime d’une entorse du genou gauche, le numéro 10 du Real Madrid n’a pas disputé les deux dernières rencontres face à Benfica et Getafe CF. Selon les informations rapportées par RMC Sport, aucune opération n’est envisagée à ce stade.
Après plusieurs semaines à évoluer malgré des douleurs persistantes, Kylian Mbappé a cette fois accepté de couper afin d’éviter toute aggravation. L’absence d’indication chirurgicale constitue un signal rassurant, d’autant que le staff madrilène privilégie une reprise progressive et contrôlée, sans précipitation.
Mbappé a repris l’entrainement individuel avec le Real Madrid
Ce mardi, Kylian Mbappé s’est affiché tout sourire à l’issue d’une séance en salle, accompagné de deux membres du staff madrilène. En légende de sa publication, l’attaquant a écrit : « Tout est une question de travail ». Sur la photo, on distingue notamment Sébastien Devillaz, préparateur physique français présent pour sa cinquième saison à Madrid, ainsi que Wily Zurdo.
Cette reprise individualisée laisse entrevoir un calendrier maîtrisé pour Kylian Mbappé. Toujours selon RMC Sport, le capitaine des Bleus est espéré pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, programmé le 17 mars à l’Etihad Stadium. Un rendez-vous crucial pour la saison européenne du club merengue.
Objectif retour avant les grandes échéances
Si la prudence reste de mise, Kylian Mbappé semble déterminé à optimiser chaque étape de sa réathlétisation. L’encadrement médical surveille attentivement l’évolution du genou gauche afin d’écarter tout risque de rechute avant un éventuel retour collectif.
À moyen terme, la perspective de la Coupe du monde aux États-Unis avec l’équipe de France demeure intacte. Ainsi, Kylian Mbappé met tout en œuvre pour retrouver la compétition dans les meilleurs délais. Les images publiées en ce début de semaine renforcent ainsi l’optimisme autour d’un retour rapide sur les terrains européens.