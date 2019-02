Kylian Mbappé célèbre ses 100 buts à l'entrainement

Kylian Mbappé a atteint la barre des 100 buts avec le PSG à l'entrainement. Et, il a tenu à le signifier à ses fans.

Pour Kylian Mbappé, il n'y a pas que les buts lors des matches qui comptent. Ceux inscrits à m'entrainement ont aussi une importance pour lui. Et ce samedi, il l'a montré à ses admirateurs à travers un message posté sur les réseaux sociaux.

L'attaquant international tricolore a trouvé le chemin des filets 100 fois à l'entrainement depuis qu'il est arrivé à Paris en 2018. Il n'y pas de statistiques qui l'attestent, mais on peut le croire sur parole. Un chiffre symbolique et qu'il a tenu à célébrer comme il se doit.

100 buts à l’entraînement 💯

Ouais le ridicule ne tue pas 😂🤣



🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/YH8AGC5aRH — Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 février 2019

Mbappé s'est fait floquer un maillot en son nom et avec le numéro 100 dans le dos. Une tunique qu'il a arborée fièrement à l'issue de la séance avec l'inscription suivante publiée sur twitter : "100 buts à l'entrainement ! Le ridicule ne tue pas".

L'initiative peut paraitre loufoque, mais elle démontre et confirme le côté compétitif du natif de Bondy. Quel que soit le contexte et peu importe l'enjeu, il est obsédé par les buts et par ce souci de bien faire et remporter les défis. Une obsession qu'il nous a déjà été donné à constater en juin dernier. Juste avant la coupe du Monde, lors d'une séance d'entrainement avec les Bleus, il s'était frictionné avec son partenaire Adil Rami.

Centenaire à l'entrainement, Mbappé a encore quelques buts à planter pour l'être pour de vrai, lors des matches. Au PSG, toutes compétitions confondues, il totalise actuellement 44 réalisations (en 72 matches). Il est loin du record de 192 buts de son coéquipier Edinson Cavani, mais il figure tout de même à la 12e place des meilleurs buteurs de l'histoire du club francilien.