Equipe de France - Giroud, le joueur le plus utilisé par Deschamps après 100 matchs

Après 100 matchs passés sur le banc des Bleus, Didier Deschamps a surtout fait confiance à… Olivier Giroud.

Soir de fête pour Didier Deschamps ! Face à l’Albanie (2-0), dans le cadre des qualifications pour l’ , le coach de l’équipe de a disputé son 100e match en tant que sélectionneur, lui qui officie depuis 2012.

Une question se pose logiquement : qui sont les joueurs à qui DD a le plus fait confiance depuis qu’il a remplacé Laurent Blanc ? L’heureux élu ne vous surprendra pas puisqu’il s’agit… d’Olivier Giroud, lequel dispute actuellement son 88e match sous l’ère Deschamps.

Matuidi et Griezmann sur le podium

Juste derrière, on retrouve un autre soldat de Deschamps, Blaise Matuidi, actuellement blessé et dont le compteur s’arrête à 80 sélections. Avec 78 capes, Antoine Griezmann, titulaire face à l’Albanie, complète le podium.

Suivent Hugo Lloris, actuellement blessé et donc bloqué à 77 sélections, Paul Pogba, également à l’infirmerie avec 69 capes, et deux titulaires du soir : Raphaël Varane (64 sélections) et Moussa Sissoko (59 sélections).