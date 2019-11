Equipe de France - Le père de Kylian Mbappé s'étonne de certaines critiques

Dans des propos accordés à L'Equipe, Wilfried Mbappé s'est dit étonné de certaines critiques dont fait l'objet son fils depuis jeudi soir.

Jeudi soir, face à la Moldavie (2-1), l'Equipe de a peut-être livré l'une de ses pires prestations depuis le sacre en , lors de la Coupe du Monde 2018. Si le collectif des Bleus n'a pas été à son avantage, les individualités n'ont pas non plus été à la hauteur. Pour son retour en sélection, lui qui avait été contraint de renoncer au rassemblement précédent à cause d'une blessure, Kylian Mbappé n'a pas brillé. Bien au contraire.



Entre mauvais choix et gestes techniques farfelus, le joueur du s'est montré décevant, et n'a jamais semblé en mesure de destabiliser le bloc adverse. Parfois un peu trop soliste, Kylian Mbappé récolte même certaines critiques ces derniers jours...

"Je sais depuis longtemps que le football est amnésique"

S'il reconnaît que la prestation de son fils a été décevante, Wilfried Mbappé s'est toutefois étonné de ces quelques critiques. "Jeudi, il a été moins bien, il a moins bien fait les choses, c'est une vérité (...) Mais je reste surpris de l'intervention de certaines personnes qui le connaissent et le voient souvent s'exprimer. Chacun sa vision", a confié le père de Kylian Mbappé, dans des propos accordés à L'Equipe, alors que les Bleus affrontent l'Albanie ce dimanche soir (20h45).





"Les reproches, on vit avec depuis qu'il a commencé sa carrière. Depuis petit, il sait que le foot, c'est un package de bonnes choses et d'autres moins bonnes. Des gens vous aiment et d'autres non. Ça s'évapore avec le temps. Je sais depuis longtemps que le football est amnésique et qu'un mauvais match peut remettre beaucoup de choses en question (...) Les débats sur Kylian accompagnent et accompagneront son parcours. Que tout le monde se rassure, on vit très bien avec. Nous n'avons aucune inquiétude sur le fait que le meilleur reste à venir", a ensuite ajouté le père. Confiant et déterminé, à juste titre.