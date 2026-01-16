KSW 114 : Salahdine Parnasse vs Marcin Held - heure, chaîne TV, streaming

Ce samedi 17 janvier 2026, le MMA français aura les yeux tournés vers la Pologne. À Radom, le main event du KSW 114 mettra en scène le champion lightweight français Salahdine Parnasse, opposé au vétéran polonais Marcin Held. Un combat en cinq rounds, à enjeu maximal, puisque Parnasse remet en jeu sa ceinture des -70 kg pour la quatrième fois depuis sa reconquête du titre.

À 28 ans, le prodige formé à l’ATCH Académie s’est imposé comme l’un des visages du MMA européen. Explosif, complet, redoutable en striking, il reste sur une impressionnante série de victoires avant la limite qui l’a installé comme une référence continentale. En face, Held incarne l’expérience. Ancien pensionnaire de l’UFC, du Bellator et du PFL, le Polonais arrive avec une solide réputation de grappler et une série positive qui lui ouvre une opportunité unique devant son public.

Au-delà de l’enjeu sportif, cet événement suscite de nombreuses questions chez les fans : à quelle heure a lieu le combat, sur quelle chaîne est-il diffusé, comment le regarder en streaming et quelles sont les offres RMC Sport disponibles ? Voici toutes les réponses.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir KSW 114 ?

L’événement KSW 114 se déroule au RCS Hall de Radom, en Pologne.

Date : samedi 17 janvier 2026

samedi 17 janvier 2026 Heure de début : à partir de 19h00 (heure française)

à partir de (heure française) Diffusion TV : RMC Sport

Streaming : RMC Sport via application et site officiel

Le combat principal entre Parnasse et Held est prévu en fin de carte, après les combats préliminaires et la carte principale.

Carte complète de KSW 114

Combat Catégorie Détails Salahdine Parnasse (c) vs Marcin Held Lightweight (-70 kg) Main event – 5 rounds Arkadiusz Wrzosek vs Szymon Bajor Heavyweight Carte principale Wiktoria Czyzewska vs Tamires Vidal Women Carte principale Ibragim Chuzhigaev vs Maciej Rozanski - Carte principale Piotr Kacprzak vs Wojciech Kazieczko - Carte principale Andi Vrtacic vs Mateusz Gola Middleweight Carte principale Viktor Cervinsky vs Amaury Wako-Zabo Welterweight (-77 kg) Préliminaires Henry Fadipe vs Konrad Rusinski Middleweight Préliminaires Oleksandr Moisa vs Iras Khizriev Lightweight Préliminaires

Comment regarder KSW 114 en streaming légal ?

En France, RMC Sport est le diffuseur officiel de l’événement. Le combat est accessible :

en direct TV sur les chaînes RMC Sport

sur les chaînes RMC Sport en streaming sur ordinateur, smartphone, tablette et TV connectée via l’application RMC Sport

sur ordinateur, smartphone, tablette et TV connectée via l’application RMC Sport en replay, pour revoir l’intégralité de la soirée après le direct

Analyse rapide et tendances

Sur le papier, Salahdine Parnasse aborde ce combat en grand favori. Sa puissance en striking, son allonge et sa confiance actuelle contrastent avec le profil plus axé grappling de Marcin Held. Le Polonais cherchera à casser le rythme et à amener le combat au sol, là où il excelle par la soumission. Les bookmakers penchent vers une victoire du champion français avant la limite, mais l’expérience de Held impose la prudence.