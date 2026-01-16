KSW 114 : Salahdine Parnasse vs Marcin Held - heure, chaîne TV, streaming

Ce samedi 17 janvier 2026, le MMA français aura les yeux tournés vers la Pologne. À Radom, le main event du KSW 114 mettra en scène le champion lightweight français Salahdine Parnasse, opposé au vétéran polonais Marcin Held. Un combat en cinq rounds, à enjeu maximal, puisque Parnasse remet en jeu sa ceinture des -70 kg pour la quatrième fois depuis sa reconquête du titre.
À 28 ans, le prodige formé à l’ATCH Académie s’est imposé comme l’un des visages du MMA européen. Explosif, complet, redoutable en striking, il reste sur une impressionnante série de victoires avant la limite qui l’a installé comme une référence continentale. En face, Held incarne l’expérience. Ancien pensionnaire de l’UFC, du Bellator et du PFL, le Polonais arrive avec une solide réputation de grappler et une série positive qui lui ouvre une opportunité unique devant son public.
Au-delà de l’enjeu sportif, cet événement suscite de nombreuses questions chez les fans : à quelle heure a lieu le combat, sur quelle chaîne est-il diffusé, comment le regarder en streaming et quelles sont les offres RMC Sport disponibles ? Voici toutes les réponses.
À quelle heure et sur quelle chaîne voir KSW 114 ?
L’événement KSW 114 se déroule au RCS Hall de Radom, en Pologne.
- Date : samedi 17 janvier 2026
- Heure de début : à partir de 19h00 (heure française)
- Diffusion TV : RMC Sport
- Streaming : RMC Sport via application et site officiel
Le combat principal entre Parnasse et Held est prévu en fin de carte, après les combats préliminaires et la carte principale.
Carte complète de KSW 114
|Combat
|Catégorie
|Détails
|Salahdine Parnasse (c) vs Marcin Held
|Lightweight (-70 kg)
|Main event – 5 rounds
|Arkadiusz Wrzosek vs Szymon Bajor
|Heavyweight
|Carte principale
|Wiktoria Czyzewska vs Tamires Vidal
|Women
|Carte principale
|Ibragim Chuzhigaev vs Maciej Rozanski
|-
|Carte principale
|Piotr Kacprzak vs Wojciech Kazieczko
|-
|Carte principale
|Andi Vrtacic vs Mateusz Gola
|Middleweight
|Carte principale
|Viktor Cervinsky vs Amaury Wako-Zabo
|Welterweight (-77 kg)
|Préliminaires
|Henry Fadipe vs Konrad Rusinski
|Middleweight
|Préliminaires
|Oleksandr Moisa vs Iras Khizriev
|Lightweight
|Préliminaires
Comment regarder KSW 114 en streaming légal ?
En France, RMC Sport est le diffuseur officiel de l’événement. Le combat est accessible :
- en direct TV sur les chaînes RMC Sport
- en streaming sur ordinateur, smartphone, tablette et TV connectée via l’application RMC Sport
- en replay, pour revoir l’intégralité de la soirée après le direct
Les offres RMC Sport pour suivre Parnasse vs Held
|Offre
|Prix
|Engagement
|RMC Sport
|9 €/mois
|12 mois
|RMC Sport
|15 €/mois
|Sans engagement
|Pass Sport
|19 €/mois
|Avec engagement
|Pass Sport
|25 €/mois
|Sans engagement
Pourquoi choisir RMC Sport pour le MMA ?
- La plus spectaculaire offre de combat en France au meilleur prix
- Tous les UFC numérotés inclus, sans Pay-Per-View supplémentaire
- Plus de 40 UFC Fight Night par an
- Les cartes préliminaires UFC avec les combattants français
- Les grandes organisations européennes : KSW, Oktagon, Hexagone MMA
- Du combat en direct et en replay, 52 semaines par an
- Des contenus exclusifs et le meilleur du judo
Analyse rapide et tendances
Sur le papier, Salahdine Parnasse aborde ce combat en grand favori. Sa puissance en striking, son allonge et sa confiance actuelle contrastent avec le profil plus axé grappling de Marcin Held. Le Polonais cherchera à casser le rythme et à amener le combat au sol, là où il excelle par la soumission. Les bookmakers penchent vers une victoire du champion français avant la limite, mais l’expérience de Held impose la prudence.