Kroos quittera la sélection allemande après l’Euro

Toni Kroos, le milieu de terrain du Real, a indiqué qu’il se retirera de la scène internationale à la suite du championnat d’Europe.

L’Euro qui se profile sera le dernier tournoi majeur que disputera Toni Kroos avec la Nationalmannschaft. L’excellent milieu défensif du Real Madrid aurait décidé de se consacrer à sa carrière en club à l’issue de cette compétition.

C’est le quotidien allemand Bild qui a fait part de cette information ce dimanche, alors que Kroos s’apprête à participer au match qualificatif pour la Coupe du Monde contre la Roumanie. L'intéressé n'a pas encore confirmé la nouvelle.

Kroos évolue avec l’équipe nationale de son pays depuis 2010. Il en a porté le maillot à 101 reprises, marquant au passage 17 réalisations. Il est le 10e joueur le plus capé de cette sélection, et il peut encore espérer atteindre la 6e place de ce classement en dépassant les Jurgen Klinsmann (108), Jurgen Kohler (105), Per Mertesacker (104) et Franz Beckenbauer (103).

Au Real, Kroos se donne encore deux ans

En 2014, l’ancien du Bayern avait été le grand artisan du titre de champion du monde acquis au Brésil. Il fait toujours partie des éléments sur lesquels Joachim Low, le sélectionneur, se repose le plus.

Agé de 31 ans, Kroos continuera à jouer sur la scène des clubs. Son contrat avec le Real s’étend jusqu’en 2023. Il l’avait prolongé il y a un an. Il y a deux mois, il avait indiqué que 33 ans est le bon âge pour se retirer totalement de la scène footballistique.