Kroos : "Mbappé au Real ? 80% des rumeurs sont fausses"

Toni Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid, ne pense pas que le Français Kylian Mbappé va atterrir chez les Merengue.

Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG. Toutefois, et comme c’est le cas à chaque mercato, l’attaquant français pourrait voir son nom alimenter la rubrique des transferts. Il est notamment toujours cité au Real, le club qu’il supportait en étant enfant.

Mais y a-t-il vraiment une chance pour qu’il débarque dans la capitale espagnole dans un avenir proche ? La question a été posée à Toni Kroos, un ces cadres de la formation merengue. L’Allemand ne sait rien de ce qui se trame dans les coulisses, mais il assure ne pas trop croire aux bruits qui circulent dans les médias.

« Mbappé, Sancho et Havertz ? Ces joueurs sont intéressants pour de nombreux clubs car ils sont jeunes et de grande qualité, mais j'ai entendu tant de noms au cours de mes six années à Madrid qui devraient venir, et dans 80% des cas, les choses se sont passées différemment », a-t-il confié dans une interview exclusive à Goal/DAZN.

« On espère que le Barça abandonne quelques points »

L’international allemand ne prête pas trop attention aux rumeurs du mercato. Il est plus focalisé sur l’objectif que lui et ses coéquipiers se sont fixés, à savoir passer devant le Barça et aller chercher le titre de champion d’ . « Nous manquions de constance. C'est ce qui nous manque encore un peu. Sinon, on aurait entamé la coupure en tant que leaders. On ne peut qu'espérer que Barcelone laisse filer quelques points. Cela dépend aussi de qui a le moins de blessures. On aura besoin de chaque joueur. L'équipe qui gère le mieux cette situation inconnue devient finalement un champion », a-t-il clamé.