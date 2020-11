Koundé : "Guardiola m’a donné des garanties"

Le défenseur français, Jules Koundé, a révélé qu’il s’est entretenu avec Pep Guardiola lors du dernier mercato estival.

Lors de la précédente intersaison, Jules Koundé aurait pu rejoindre . Le club anglais a soumis une offre de 55M€ pour ses services, mais Séville s’y est opposé. Un épisode que l’international espoir français a bien vécu au bout du compte.

Dans un entretien à Canal+, l’ancien bordelais a assuré qu’il n’est guère déçu par la tournure des évènements. Au contraire, il est flatté par le fait qu’un ténor européen ait proposé autant pour ses services, et que d’un autre côté le soit autant attaché à lui. « Qu’ils demandent plus de 55M€ pour moi, c'est flatteur. Ils savent que je travaille beaucoup et que je peux encore m'améliorer. C’est pour ça qu'ils ont décliné. »

« Jouer l’Euro, c’est un objectif »

Koundé a aussi révélé avoir discuté avec Pep Guardiola en personne. « Oui, j'ai parlé avec Pep Guardiola. Je l'ai eu au téléphone. On a discuté en espagnol. Ça c'est bien passé. J'étais intéressé d'y aller. J'avais des garanties pour jouer. Mais cela ne s'est pas fait », a-t-il confié.

Aujourd’hui, Koundé est concentré sur sa progression. Il croit en ses capacités, et aussi en ses chances d’intégrer l’Equipe de dans un avenir proche. « Mon objectif c'est l'Euro 2021. Ca l'était déjà l'année dernière avant que le tournoi ne soit reporté. C'est quelque chose qui me « drive ». C'est ce pourquoi je lutte. C’est le must. C’est quelque chose qui me doit guider chaque jour », a-t-il conclu.