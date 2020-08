Koeman veut s’entretenir avec Messi

Présenté officiellement ce mercredi, le nouvel entraîneur du FC Barcelone n’imagine pas une seconde un départ de Lionel Messi.

Arrivé à Barcelone mardi, Ronald Koeman a été officiellement intronisé comme nouvel entraîneur du Barça. Aux côtés de Josep Maria Bartomeu, l’entraîneur néerlandais est revenu sur la crise que passe le club catalan depuis l’élimination face au .

L’ancien Blaugrana a rappelé sa fierté de faire son "retour à la maison" mais sait aussi que sa mission va être compliquée. Le président Bartomeu a annoncé que seuls six joueurs de l’effectif actuel sont considérés comme intransférables. Parmi eux, Lionel Messi alors que les rumeurs d’une volonté de partir ont fait leur apparition depuis quelques jours.

Interrogé sur la Pulga, Koeman a été on ne peut plus clair sur le sujet. Le Barça a besoin de Messi et il ne compte pas le voir partir.

"Je ne sais pas si je dois convaincre Messi ou non. Vous voulez avoir le meilleur du monde dans votre équipe, pas l'inverse. Je veux travailler avec Messi, il vous gagne des matchs et s'il maintient le niveau qu'il a toujours montré, je suis plus qu’heureux s'il veut rester. Il a un contrat. Je dois lui parler, car il est le capitaine de l'équipe. Nous allons travailler et discuter avec plusieurs joueurs. Et dans le cas de Messi, j'espère qu'il sera ici encore de nombreuses années."