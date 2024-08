Kingsley Coman change d’avis, le PSG lui répond cash

Indésirable au Bayern Munich, Kingsley Coman devrait trouver un point de chute avant la fin du mercato cet été.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman pourrait quitter le Rekordmeister cet été. Placé sur la liste des joueurs à transférer cet été, l’ailier gauche de l’Equipe de France est invité à plier bagages. Le Paris Saint-Germain est l’un des prétendants du joueur pour le faire revenir au club de la capitale française.

Coman n’envisageait pas un retour au PSG

Alors qu’il alternait entre la pointe de l’attaque et le couloir gauche, Kylian Mbappé est parti du Paris Saint-Germain pour signer gratuitement au Real Madrid, réalisant ainsi son rêve de tous les temps. Alors, le club francilien, qui a décidé de garder Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani malgré la quête d’un avant-centre prolifique, s’est lancé à la recherche d’un ailier gauche pour combler ce vide. Jadon Sancho, une des cibles parisiennes, a accepté de signer à Paris.

Getty Images

Formé au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman avait quitté gratuitement le club de la Ville Lumière pour la Juventus en 2014. Actuellement joueur du Bayern Munich, le natif de Paris est dans le viseur du champion de France qui envisage de le faire revenir. Sauf que l’attaquant de 28 ans ne voit pas les choses de la même manière que son ancien club.

Le PSG ferme la porte à Coman

S’il a déjà goûté à la Ligue 1 et la Bundesliga dans sa carrière professionnelle, l’attaquant des Bleus souhaiterait se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, Coman pense à LaLiga où il intéresse le FC Barcelone ou encore à la Premier League où il serait sur les tablettes des champions et vice-champions anglais, notamment Manchester City et Arsenal. Mais aux dernières nouvelles, le joueur aurait changé de décision.

Getty

Selon les informations de Sky Sport allemand, Kingsley Coman préférerait retourner finalement dans son ancien club du Paris Saint-Germain. Il y a eu de bonnes conversations entre les parties concernées. Mais le PSG hésite actuellement à prendre de l'avance sur la star du Bayern. Les négociations sont actuellement au point mort. Paris préfère se concentrer sur la piste Désiré Doué, qui a accepté de signer au club francilien.