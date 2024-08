Kingsley Coman, l'énorme retournement de situation

Le Havre vs Paris Saint-Germain

En partance du Bayern Munich cet été, la situation de Kinsley Coman a connu un nouveau rebondissement, ces dernières heures.

Le mercato estival bat toujours son plein eu peu partout en Europe et surtout en France. Dans l’Hexagone justement, la sélection nationale est particulièrement touchée par les mouvements avec plusieurs Bleus sur le marché des transferts. C’est le cas notamment de Kingsley Coman, en partance du Bayern Munich, cet été. L’international français ne manque, par contre, pas de prétendants, et pourrait même retrouver un club qu’il connait bien.

Kingsley Coman en attente d’un nouveau challenge

Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Clair Todibo (West Ham), Khéphren Thuram (Juventus), ce sont entre autres les internationaux français qui ont changé de tunique cet été. Outre ces derniers, les retraités Olivier Giroud (Los Angeles FC) et Raphael Varane (Côme) se sont aussi envolés vers d’autres cieux lors de cette fenêtre de transferts.

Ce qui n’est pas le cas d’autres joueurs français qui animent pourtant le marché. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot est toujours en attente d’un nouveau challenge pendant que Jean-Philippe Mateta est très convoité sur le marché. Mais s’il y a une situation qui pourrait changer rapidement, c’est celle de Kingsley Coman.

Le PSG relance la piste Coman

Lassé par les blessures à répétition de Kingsley Coman, le Bayern Munich est ouvert à un départ de l’international français, cet été. En plus, le club bavarois préfère miser sur sa nouvelle recrue tricolore, Michael Olise, sur le côté droit de l’attaque. Pour autant, Coman ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts non plus. Il y a quelques jours, la presse espagnole révélait que le Barça était intéressé par l’ancien attaquant de la Juventus.

Mais alors que les médias ibériques précisent que le Français n’est qu’un plan B pour les Blaugranas qui priorisent Nico Williams, le 10 Sport rapporte ce lundi que le PSG était toujours sur le coup. Selon le média, le club de la capitale pourrait même passer à l’offensive pour son ancien titi. Une opération qui pourrait arranger les deux parties.