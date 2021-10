Keylor Navas sur le match nul du PSG : "Il y a eu des circonstances particulières"

Comme son entraineur, Keylor Navas semblait être content du nul ramené de Marseille.

Quel est votre sentiment sur ce match ?

Nous étions motivés à 100% et nous voulions gagner ce match. Nous avons fait les efforts pour gagner cette rencontre. Avec l'expulsion, cela a été plus compliqué de jouer, nous avons dû défendre un peu plus et nous avons ramené un point, qui je pense est un bon point.

Qu'est-ce qu'il a manqué à ce PSG pour gagner ?

Il y a eu des circonstances particulières. On a joué une bonne partie et nous avons eu le contrôle en première période et nous avons eu des possibilités de marquer mais quand on joue contre de grandes équipes les matchs sont serrés. Il faut continuer.

Qu'avez-vous pensé de cette ambiance au Vélodrome ?

Elle était très bonne. Pour tout le monde, c'est une joie d'être dans un stade où il y a du public. Avec ce que l'on a vécu ces derniers temps, le football avec des supporters c'est autre chose et on voit clairement la différence.