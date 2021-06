Kevin-Prince Boateng dévoile ses sources d’inspiration

Nouvelle recrue du Herta Berlin, Boateng a dévoilé les joueurs dont il avait beaucoup appris durant sa carrière.

La boucle est bouclée pour Kevin-Prince Boateng. Ayant fait ses débuts professionnels au Herta Berlin en 2005, l’attaquant ghanéen a très certainement décidé d’y raccrocher également les crampons. A 34 ans, Boateng s’est engagé jeudi avec son club formateur pour les deux prochaines saisons et ainsi finir là où tout a commencé.

En seize ans de carrière, le champion d’Espagne 2019 avec le Barça a pas mal bourlingué à travers l’Europe (14 clubs) et a donc vu du pays. Il a aussi eu la chance de côtoyer des stars du football mondial durant ses passages au Milan AC, au Barça ou encore à la Fiorentina avec Franck Ribéry.

Le crépuscule de sa carrière approchant, Kevin-Prince Boateng est revenu dans le passé pour se remémorer certains souvenirs ainsi que les joueurs qui l’ont marqué. Fidèle à lui-même et à un certain ego, il s’est défendu d’avoir copié des joueurs mais bien de s’en être inspirés.

"Je suis ce que je suis. Je n'ai jamais copié personne, assure-t-il dans l’interview donnée à la chaine TV du Herta Berlin. Il y a plus de gens qui me copient - j'aime ça. Mais bien sûr, j'ai copié des choses. J'ai beaucoup appris de Zlatan, par exemple ce que cela signifie vraiment d'être un professionnel. Il est l'un des meilleurs attaquants depuis si longtemps car il va beaucoup à la salle de musculation et travaille beaucoup."

Ayant fait une pige de six mois au Barça sans que cela ne soit une franche réussite, Boateng a au moins eu la chance de pouvoir voir Messi s’entraîner au quotidien. Et dans le débat qui oppose l’Argentin à Cristiano Ronaldo, le Ghanéen a choisi son camp.

"Vous ne pouvez pas vraiment copier quoi que ce soit de Messi, car vous ne pouvez tout simplement pas l'imiter à ce niveau (sourire), a-t-il renchéri. Pirlo (avec qui il a évolué au Milan AC) m'a lui rendu plus calme avec le ballon. Lorsque vous travaillez avec des joueurs de classe mondiale, vous ne pouvez qu'apprendre quelque chose."

Reste désormais à savoir ce que Mario Balotelli lui a appris durant son séjour à Monza. "Je ne lui ai rien copié" d'après Boateng avec le sourire.