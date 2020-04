"Kepa doit retrouver le plaisir de jouer pour Chelsea"

Le gardien de but des Blues vient de traverser une période difficile mais une ancienne gloire du club l'a soutenu pour qu'il se porte à nouveau bien.

L'ancien gardien de , Kevin Hitchcock, a appelé Kepa Arrizabalaga à trouver un moyen de profiter à nouveau de son football, la forme irrégulière de l'Espagnol tout au long de la saison ayant mis son avenir à long terme entre parenthèses.

Le portier, qui avait été enrôlé contre la somme record de 71 millions de livres sterling à l' en 2018, a semblé loin d'être convaincant depuis que Frank Lampard a pris en charge l'équipe londonienne.

Le patron des Blues a laissé tomber Kepa pendant cinq matchs au cours de la période hivernale, mais l'avait rappelé pour disputer les deux derniers matches avant l'arrêt du football en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement.

Plus d'équipes

Et Hitchcock, qui a passé 10 ans à Chelsea et qui travaille maintenant comme entraîneur de gardiens de but, estime que le fait que Chelsea est un club qui s'est habitué à disposer de gardiens de classe mondiale, couplé au prix élevé de son transfert, pèse lourd sur les épaules de l'international espagnol.

Cependant, il pense qu'être âgé de 25 ans le met en bonne position pour prouver qu'il peut être le n°1 de Chelsea pour les années à venir.

"Chelsea a eu la chance d'avoir Carlo Cudicini, Petr Cech et Thibaut Courtois ces dernières années", a déclaré Hitchcock à Goal. "Ils trouvent qu'il est un peu difficile de remplacer ces gardiens de but de première qualité. Le gardien de but qu'ils ont en ce moment est jeune et a un prix de 71 millions de livres sterling autour du cou - il n'a pas les choses faciles. Chaque erreur que vous faites est agrandie en une grosse. Je le laisserais jouer et trouver un moyen d'en profiter".

L'article continue ci-dessous

"Si vous mettez autant de pression sur le gars, ce n'est pas facile pour lui d'être libre - laissez-le faire et je pense qu'il ira bien. Il n'a que 25 ans. Il est jeune et il va faire des erreurs. Il n'a qu'à faire des erreurs qui ne coûtent pas de matches à Chelsea. C'est l'objectif de tout gardien".

Plus globalement, Hitchcock partage l'avis de Lampard : les Blues ont encore beaucoup de travail à faire pour commencer à rêver d'un titre en .

"Il va être difficile de rivaliser avec les deux meilleures équipes. Ils ont besoin de temps pour faire venir leurs propres joueurs et rivaliser avec et . C'est ce que mérite Chelsea. Je pense qu'ils ont besoin de deux ou trois fenêtres de transfert, vous ne pouvez pas constituer une équipe en une seule. Vous avez besoin de temps pour construire et laisser les gens s'installer. Tout cela prend du temps et il est difficile d'entrer dans un nouvel environnement et de démarrer".