Kasper Schmeichel dans le viseur de Manchester United

Le gardien de Leicester City, Kaisper Schmeichel, aurait été identifié par MU comme possible successeur de David De Gea.

Le staff et la direction de ne croiraient plus en David De Gea, leur gardien espagnol. Ce dernier a multiplié les bévues en cette saison 2019/2020 et après l’avoir longtemps soutenu, les responsables des Red Devils sont prêts à lui tourner le dos et miser sur un nouveau portier.

À en croire ce que révèle The Sun ce dimanche, MU pense à enrôler Kasper Schmeichel, le dernier rempart de . Ce dernier est l’un des meilleurs à son poste en et on serait enclins du côté d'Old Trafford à franchir le pas en investissant sur cette valeur sûre.

Kasper sur les traces de son père Peter

Schmeichel a encore trois ans de contrat du côté du King Power Stadium. Cependant, il devrait être moins couteux que Jan Oblak ( ), l’autre gardien annoncé dernièrement à MU. Le prix du Danois s’élèverait à 10M€ maximum.

S’il s’engage en faveur de MU, Kasper fera certainement très plaisir à son père Peter. Ce dernier est une légende du club phare du Nord-Ouest d' . Il en a porté les couleurs pendant huit ans (1991-1999), participant notamment au triplé historique en 1999 sous la houlette de Ferguson.