Kaporal dévoile sa première collection avec l'OM

Kaporal dévoile sa première collection spécial Denim avec Marseille à l'occasion des 15 ans de la marque et des 120 de l'OM.

Après avoir officialisé Uber Eats comme nouveau sponsor, le club phocéen avait annoncé le 8 août dernier sa première collaboration avec une marque de vêtements, le géant du jean, Kaporal.

« Le jean est le vêtement le plus populaire au monde, le foot, le sport le plus populaire», déclare Guillaume Ruby, Directeur Marque et Communication de Kapora, ajoutant sur le site officiel de la marque :

« Le mariage des deux univers nous a semblé évident. Nous partageons des origines et une passion commune, Marseille, bastion historique de la confection du jean et du foot en . Nous sommes fiers de collaborer avec un club aussi mythique et talentueux que l’ et de donner aux supporters du Sud et du monde entier la possibilité d’afficher leur passion pour le sport et la mode d’une façon originale ».

Concrètement, des vêtements intégrant l'écusson du club seront mis en vente à partir de septembre dans le cadre d'une collection spéciale créée par le numéro deux du jean en France.

Une vingtaine de pièces ont ainsi été imaginées et les prix de vente devraient débuter à 69 euros pour la gamme adulte. Il y aura aussi des pièces pour les plus jeunes supporters olympiens. La date de lancement de ces produits est prévue le 9 septembre prochain.