Kanté quitte la tournée de Chelsea

N’Golo Kanté a quitté la tournée de au et est retourné en pour se faire soigner d’une blessure au genou.



Kanté a été blessé à la fin de la saison dernière et continuera à se remettre pendant que l'équipe se prépare pour la nouvelle campagne.



N’Golo Kante has travelled back to the UK to continue his rehabilitation for an injury connected to the knee problem he sustained at the end of last season.#CFCinJapan pic.twitter.com/w4MdkhAANU