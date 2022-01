Kanté dans le onze FIFPro de l’année

Un petit cocorico peut être lancé ce lundi soir. Lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA, le onze mondial de l’année a été dévoilé. Un Français y figure. Et ce n’est pas Kylian Mbappé. N’Golo Kanté a eu l’honneur d’être cité en milieu de terrain.

Une deuxième nomination pour Mbappé

Auteur d’une très grosse année avec sa formation de Chelsea, Kanté a donc conquis une place au milieu des plus grands. Et ce n’est pas une première pour lui vu que ça avait déjà été le cas en 2018 après le sacre mondial avec les Bleus.

Retenu en 2018 et 2019, Kylian Mbappé brille donc par son absence cette fois. Le Bondynois fait certainement les frais d’une année sans titre de champion de France, ainsi que d’un Euro en demi-teinte. Notons que Karim Benzema ne figure pas non plus dans cette équipe de FIFPro, pas plus que Mohamed Salah ou Edouard Mendy.

Trois italiens dans le onze

En revanche, toutes les autres stars mondiales du moment sont bien là. En attaque, on retrouve d’ailleurs quatre grands joueurs. Les inusables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours là et ils sont accompagnés par deux goleadors de la Bundesliga, à savoir Robert Lewandowski et Erling Haaland.

Au milieu de terrain, au côté de Kanté, il y a un autre joueur de Chelsea, en l’occurrence Jorginho. Kevin De Bruyne fait aussi partie des heureux élus.

Les champions du monde italiens sont présents en défense. Gianluigi Donnarumma déloge Alisson Becker dans les bois, tandis que Leonardo Bonucci a droit à sa deuxième nomination après celle de 2017. La défense est complétée par David Alaba et Ruben Dias.

Le onze FIFPro de l’année : Donnarumma, Alaba, Ruben Dias, Bonucci, Jorginho, Kanté, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Haaland, Messi