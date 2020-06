Kanouté attend des "signes de solidarité" contre le racisme en Liga

L'ancien attaquant du FC Séville s'est confié au sujet du racisme lors d'une visioconférence avec des journalistes.

Frédéric Kanouté a affirmé mercredi être "sûr" qu'il y aura des "signes de solidarité" contre le racisme lors des matchs de , qui reprend ce jeudi.

Le premier match de la reprise du championnat d' verra s'affronter le , ancien club de Kanouté, et le pour un derby andalou très attendu.

"Ce n'est pas possible de commencer avec un meilleur match. C'est le meilleur match que j'ai vécu. C'est presque un symbole", a confié Kanouté au sujet du "derbi" qui se jouera ce jeudi soir à 22h.

L'ancien buteur des Nervionenses a ensuite été sondé sur le racisme alors que les manifestations contre les discriminations et les violences policières font rage aux Etats-Unis et dans le monde actuellement.

Pour Kanouté, il faut faire plus que quelques gestes symboliques. "Bien sûr que lutter contre le racisme, ce n'est pas seulement mettre le genou par terre quand on marque un but ou faire de petits gestes comme ça. Mais tout est important et l'essentiel c'est qu'on s'engage aussi dans cette cause", a dit l'ambassadeur de la dans des propos relayés par l'AFP.

"Je suis un enfant issue de l'immigration et j'ai grandi en . C'est impossible d'avoir ma couleur de peau et ne jamais avoir souffert de racisme, sur le terrain et en dehors", a encore estimé l'ancien attaquant.