Kane fait du pied à De Bruyne, révélateur pour Sheringham

L'ancien attaquant de Tottenham s'attend à ce qu'un accord soit conclu cet été pour le transfert d'Harry Kane, star des Spurs, à Manchester City.

Les commentaires de Harry Kane sur le fait de vouloir jouer avec Kevin De Bruyne sont révélatrices selon Teddy Sheringham, l'attaquant prolifique étant fortement lié à un transfert vers Manchester City. Récemment interrogé sur le joueur belge avec lequel il aimerait le plus jouer, Kane a nommé De Bruyne... loin d'être anodin ?

Les champions en titre de la Premier League auraient Kane dans leur ligne de mire, avec des discussions sur des offres à neuf chiffres en vue, et Sheringham s'attend à ce que le talentueux joueur de 27 ans pousse pour sa sortie dans le nord de Londres, déterminé à rejoindre Manchester City, club capable de lui offrir des titres.

"S'il n'a rien gagné à 33 ou 44 ans, il sera un très homme déçu"

L'ex-star des Spurs, Sheringham, qui est lui-même allé chercher des trophées à Manchester United, a déclaré à talkSPORT : "Dès qu'il a publié sa déclaration il y a quelques mois, juste avant l'Euro, cela se passait, pour moi. Je pense qu'il a probablement eu une conversation avec Daniel Levy".

"Tout le monde est très silencieux à ce sujet en ce moment, mais pour qu'Harry vienne et dise qu'il veut jouer avec quelqu'un comme Kevin De Bruyne et les joueurs de Manchester City...", a ensuite ajouté l'ancien du club, loin d'être naïf concernant les envies de l'attaquant des Trois Lions, encore décisif à l'Euro 2020.





"Il a joué au sommet de son art au cours des cinq ou six dernières années et pour moi, il a été le meilleur avant-centre, le meilleur n°9 au monde à cette époque (...) Mais même avec tout ce que Harry a fait pour Tottenham et cela n'a pas été assez bon pour que le club gagne quelque chose. Il n'a qu'une carrière, je sais que c'est difficile à comprendre pour les fans de Tottenham, mais il a une carrière et il regardera en arrière et s'il n'a rien gagné à 33 ou 44 ans, il sera un très homme déçu" , a-t-il jugé.

"Quand vous êtes un footballeur professionnel, c'est ce que vous voulez faire, l'argent se met en place après cela, vous voulez juste jouer au plus haut niveau et vous tester et dire : "suis-je vraiment le meilleur ? Jetons un coup d'œil... '. Je pense que Harry Kane doit quitter Tottenham pour faire ça". Les Spurs seront des vendeurs réticents si un accord doit être conclu, car leur présence talismanique est liée à un contrat jusqu'à l'été 2024, ce qui leur permet d'aborder les négociations sans pression.