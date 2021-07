Kahn confiant pour Goretzka et Coman

Le nouveau directeur exécutif du Bayern se montre optimiste concernant les prolongations de contrat de Goretzka et de Coman.

Le Bayern Munich mène de "très bonnes" négociations de contrat avec Leon Goretzka et Kingsley Coman à propos de leur avenir du côté de l'Allianz Arena. C'est le nouveau président exécutif du club, Oliver Kahn, qui l'a affirmé aux médias allemands.

Les deux joueurs ont fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert cet été pendant que le géant bavarois attaque la transition du règne court mais glorieux de Hansi Flick et se dirige vers un nouvel avenir sous la houlette de Julian Nagelsmann.

Le milieu de terrain Goretzka et l'ailier Coman ont tous deux été en action pour l'Allemagne et la France cet été à l'Euro 2020, mais avec l'élimination de leurs nations respectives, les discussions ont porté sur leurs prochaines étapes. "Nous menons de très, très bonnes discussions avec les deux joueurs, et je suis très optimiste", a déclaré l'ancien gardien de but lors de sa conférence de presse de présentation en tant que successeur de Karl-Heinz Rummenigge.

"Nous avons un excellent projet à offrir. Les joueurs ont toujours la possibilité de gagner de gros titres avec nous et de contribuer à façonner une époque. Ce sont tous deux des joueurs très, très importants, des joueurs de haut niveau absolus", a-t-il poursuivi.

Abordant le cas de David Alaba, qui a quitté le club après l'échec des discussions sur le contrat pour rejoindre le Real Madrid, Kahn n'a pas tardé à ajouter que le Bayern devait encore travailler selon ses moyens, déclarant : "Les meilleurs joueurs veulent être payés en conséquence. Nous ne sommes pas naïfs à ce sujet, c'est bien comme ça. Nous avons une limite clairement définie [quand il s'agit de dépenser sur des contrats]."

Après avoir connu un succès national et international important sous Flick, le Bayern va certainement faire face à une période de transition. Mais, il est hors de question de rester sans trophées. Nagelsmann, est doté d'un bon CV et a pour lui la jeunesse, mais il n'a encore rien gagné dans sa carrière. Et les fans redoutent que son interlude ressemble à celui de Niko Kovac, le prédecesseur de Flick.