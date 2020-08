Juventus Turin - Lyon (2-1) : Cristiano Ronaldo a tout fait mais l’OL n’a pas rompu

Malgré un doublé de Cristiano Ronaldo et une défaite (2-1), l’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Au moment de rentrer dans le Stadium vide en raison de la crise du coronavirus, l’Olympique Lyonnais savait que plusieurs scénario lui permettaient de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. En s’imposant 1-0 à l’aller grâce à Lucas Tousart, aujourd’hui au Herta Berlin, les Gones avaient créé une première surprise. Restait maintenant à démontrer que cette courte victoire n’avait pas été du fait de la maladresse turinoise mais bien du talent entre Rhône et Saône. Malgré la pression, les hommes de Rudi Garcia ont tenu bon (défaite 2-1) et s’ouvrent les portes du Top 8 européen pour la première fois depuis dix ans et une demie finale contre le . Dans cette saison complètement folle, il y aura donc bien deux clubs français en quarts.

Dire que l’OL a maitrisé les débats serait bien présomptueux tant le club de Jean Michel Aulas a subi et s’en sort par un trou de souris. Mais finalement le plan de jeu de départ a été respecté à la règle et aurait même pu être encore plus beau. Car dans son discours d’avant-match, Garcia rêvait sûrement de marquer à l’extérieur mais de là à ouvrir le score après seulement dix minutes sûrement pas ! A la suite d’une légère poussette, Houssem Aouar s’est écroulé dans la surface et a permis à Memphis Depay de signer son retour d’une subtile panenka (0-1, 10eme).

Mais qu’on ne s’y trompe pas, cette ouverture du score couplée à une frappe croisée de Aouar quelques instants auparavant a été le seul frisson dans la surface turinoise durant les 90 minutes. Rudi Garcia avait pourtant fait le choix de titulariser Karl Toko-Ekambi à la place d’un Moussa Dembélé, inexistant une semaine avant en finale de la .

Encore du grand Cristiano Ronaldo

Mais dans ce système en 3-5-2, rares sont les offensives lyonnaises et le déficit physique lié à l’arrêt de la a également joué. Non pas sur la rencontre en générale mais dans les moments fatidiques comme Cristiano Ronaldo les adore. Comme la saison dernière face à l’ , le Portugais a joué les sauveurs pour la Vieille Dame. S’il a facilement transformé un penalty généreusement accordé pour une main de Depay juste avant la mi-temps (1-1, 42eme), le quintuple Ballon d’Or a été de tous les bons coups italiens (16eme, 20eme, 37eme) et a relancé le suspense juste avant l’heure de jeu. Un missile du pied gauche que même Lopes, pourtant en jambes, n’a pas réussi à arrêter (2-1, 59eme). En inscrivant ses 36eme et 37eme buts cette saison, CR7 a tout simplement battu un record vieux de 90 ans à la Juve ! Rien que ça !

Il fallait donc s’y attendre, ce match, et encore plus avec ce résultat, avait de grandes chances de ressembler à une attaque-défense. Malgré les différents changements effectués par Garcia, l’OL a eu plus peur de prendre le troisième que de tuer les espoirs turinois en égalisant. On dit souvent que c'est jouer avec le feu et les différents gain de jeu ou fautes grossières n'ont finalement fait que renforcer ce stress. Dos au mur, les Lyonnais ont fait corps, ont vascillé sans jamais rompre et c'est bien là l'essentiel. C'est désormais un nouveau défi qui attend l'OL à Lisbonne contre , qui s'est qualifié contre le dans l'autre match de la soirée.