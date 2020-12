Juventus Turin, Cristiano Ronaldo se veut revanchard en 2021

Sixième de Serie A, la Juventus est en difficulté et Cristiano Ronaldo espère que la trêve permettra de revenir à de meilleurs standards.

Championne d’ pour la neuvième fois de suite en 2020, la Turin avait entamé une mini-révolution durant l’été. Pas vraiment content de jeu prôné par Maurizio Sarri pendant deux saisons, les dirigeants turinois ont alors choisi de donner les rênes à un novice, un ancien de la maison, Andrea Pirlo.

Au regard de sa carrière de joueur et de sa philosophie de jeu, l’arrivée de Pirlo était attendue. Malheureusement, à la mi-saison, le constat est que l’ancien maître à jouer turinois n’a toujours pas trouvé la bonne formule et tatônne. Malgré un Cristiano Ronaldo fidèle à lui-même (12 buts en 10 matches) et un Alvaro Morata qui prouve qu’il n’était pas qu’un choix par défaut, la Juventus Turin pointe déjà à dix longueurs du Milan AC.

La défaite à domicile contre la , mardi soir, est venue clôturer un premier semestre 2020-2021 loin de répondre aux attentes chez les Bianconeri et aurait pu agacer sa star portugaise. Dans un post sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a préféré jouer son rôle de leader pour remobiliser ses troupes. De nature gagnant, le quintuple Ballon d’Or ne cherche pas d’excuses dans le mauvais démarrage turinois mais assure être revanchard dès le 1er janvier 2021.

"Hier, avec une performance médiocre et un résultat loin d'être acceptable, nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, des protocoles COVID, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier très serré. Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus cohérente. "

"Nous sommes la Juventus ! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain ! J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, fêter avec nos tifosi. Croyez en nous, faites confiance à notre équipe autant que nous vous faisons confiance, et nous vous livrerons ! Fino Alla Fine !"