Juventus - Torino (4-1), Ronaldo et la Juve s’adjugent le derby

La Juventus est sortie victorieuse ce samedi du derby qui l’opposait à Torino. Cristiano Ronaldo s’est offert un joli but sur coup franc.

La logique a été respectée ce samedi lors derby de Turin entre la et le voisin du Toro. Bien que chahutés en début de seconde période, les Bianconeri ont su sortir victorieux de cette empoignade. Ils se sont imposés 4 à 1, avec notamment une merveille de coup franc transformé par Cristiano Ronaldo.

Le quintuple Ballon d’Or n’avait pas encore marqué dans cet exercice depuis son arrivée dans le Piémont. C’est désormais chose faite. Au bout de 42 tentatives infructueuses, il a fait mouche d’un tir superbement enroulé de 20 mètres à l’heure du jeu. Une réalisation qui a permis aux siens de respirer puisqu’il n’y avait à ce moment-là qu’un but d’écart au tableau d’affichage.

C’est Andrea Belotti qui avait relancé les siens en transformant un pénalty. C’était juste avant la pause, et cela a fait douter quelque peu la Vieille Dame. Jusqu’ici, le leader du championnat avait plutôt bien maitrisé les débats. Les Bianconeri ont d’ailleurs ouvert le score dès la 3e minute. Paulo Dybala, leur homme en forme, a débloqué la situation dans un pur style ; des défenseurs effacés habilement dans la surface, puis une frappe limpide du plat du pied gauche. Le second but a été l’œuvre de Juan Cuadrado (29e). Le Colombien a, lui aussi, fait apprécier ses qualités techniques. Après avoir éliminé un adversaire suite à une série de passements de jambes, il a trouvé la faille d’un tir croisé.

A 1-2, le Toro est donc revenu dans le match. Mais, une fois que CR7 a planté sa banderille, les visiteurs ont complètement lâché prise. Ils ont perdu 4-1 après que Djidji (87e) a scoré contre son camp, mais ils auraient pu céder plus lourdement. Ronaldo a manqué de peu le doublé en fin de partie (86e et 93e), avec des tentatives détournées in-extremis.

La mission a donc été accomplie pour la Juve dans ce duel régional. En s’imposant, les hommes de Maurizio Sarri reprennent une avance de quatre points sur leur premier poursuivant, la de Rome. Depuis la reprise du championnat, CR7 et sa bande signent un sans-faute.