Aujourd'hui, Andrea Agnelli fête ses dix ans en tant que président de la . Cristiano Ronaldo, lui, est arrivé ce matin à Continassa, le centre sportif du club, pour effectuer son premier entraînement. Une chance, bien sûr, qui rend l'anniversaire de son président encore plus joyeux.

La croissance constante de la Juventus a permis au club d'effectuer l'achat du meilleur joueur du monde avec Leo Messi. Un coup, et quel coup, fait pour essayer de ramener à Turin la tant désirée ligue des Champions, que le club ne parvient plus à remporter depuis l'année 1996.

Cristiano Ronaldo has arrived at Juventus’ training centre 🔙



Today he will undergo medical tests and return to training having completed his 14-day quarantine period.pic.twitter.com/aE6MwFwidA