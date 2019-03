Juventus - Ronaldo : "Le championnat où il est le plus difficile de marquer est l'Italie"

L'attaquant de la Juventus s'est exprimé pour la plateforme DAZN, en amont du 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

Cela fait bientôt un an que Cristiano Ronaldo a quitté le pour la , où il effectue une belle première saison, lui qui est actuellement deuxième au classement des buteurs de Série A avec 19 réalisations inscrites. Son arrivée était censée permettre à la Vieille Dame de franchir un cap en , une compétition dont elle a perdu deux finales ces quatre dernières années. Pour en disputer une nouvelle, il faudra réaliser l'exploit contre l'Atlético, puisque les Bianconeri se sont inclinés lors du match aller (0-2) sur la pelouse du Wanda Metropolitano.

"Comme je l'ai dit, ça va être un match difficile", estime le Portugais. "L'Atlético ces quatre dernières années a joué deux finales de Ligue des champions et gagné une . C'est une équipe candidate à la victoire en Ligue des champions. Nous savons que ce sera un match difficile, mais si la Juve joue bien, nous arriverons à passer."

"L' et le ne me manquent pas"

Le champion d'Europe 2016 avec le Portugal se confie également sur sa nouvelle vie en , son choix de quitter l'Espagne, mais aussi les différences qui existent entre les deux championnats, estimant que la Série A est un championnat de grande qualité. "La espagnole est plus ouverte, les équipes prennent plus de risques. Pas ici. Ici, la priorité est de bien défendre, ensuite attaquer. En Espagne ce n'est pas comme ça. Le jeu est ouvert dans presque toutes les équipes. J'ai joué aussi en pendant cinq ans, mais je crois que le championnat où il est le plus difficile de marquer est l'Italie."

L'article continue ci-dessous

"L'Espagne et le Portugal ne me manquent pas, les choses sont comme elles sont. Evidemment, je laisse des amis derrière moi, un club qui m'a beaucoup donné. Mais le pays ne me manque pas en tant que tel, cela n'a pas été difficile pour moi." L'attaquant portugais assure beaucoup se plaire en Italie, où son équipe réalise jusqu'ici une très belle saison puisqu'à 11 journées du terme, elle possède 18 points d'avance sur son dauphin, .

"Le rendement de l'équipe, pour moi, a été très bon, très positif. En championnat nous sommes toujours invaincus, nous n'avons pas perdu le moindre match. C'est génial, je pense que nous avons tout pour être champions. Il nous manque encore beaucoup, mais nous avons une certaine avance et si nous continuons comme ça nous serons champions sans aucun doute (...) C'est positif au niveau individuel, je me sens bien, je m'adapte au championnat, qui est très difficile pour les attaquants. Je ne m'attendais pas à ce que ce championnat ait autant de qualité. Je suis heureux, ma famille est heureuse. Tout est positif."