Juventus-PSG : Super League et filet de veau... quel était le menu du déjeuner entre Nasser Al-Khelaïfi et Andrea Agnelli ?

Les deux présidents de Paris et Turin se sont retrouvés pour un repas au cours duquel ils ont défendu leur vision du football.

C’est un déjeuner protocolaire dont le PSG se passerait parfois. Comme avant chaque match de Ligue des champions, les présidents des deux clubs qui s’affrontent ont rendez-vous pour un repas dans un lieu huppé de la ville qui reçoit. Ce mardi, dirigeants turinois et parisiens s’étaient donné rendez-vous dans l’un des restaurants chics du centre-ville nommé « Del Cambio »

Accompagné par Jean-Claude Blanc, le directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaïfi y a retrouvé Andrea Agnelli (qui se trouvait avec Maurizio Arrivabene, membre du conseil d'administration de la Juve), avec qui il s’était opposé sur la création de la Super League. Le sujet est revenu sur la table. En préambule de ce déjeuner proposé par le chef Matteo Baronetto, les deux présidents ont chacun effectué un discours.

Face à l’auditoire, Agnelli a d’abord pris la parole, regrettant que le match de ce mardi n'est pas vraiment de sens car il ne revêt aucun enjeu pour la Juventus Turin, alors même que son club n’est pas encore qualifiée pour la Ligue Europa. Surtout, le président turinois a réitéré sa volonté de voir un jour une Super League naître.





Nasser Al-Khelaïfi est ensuite parti soutenir les U19

Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a répondu aux mots de son homologue sur un ton calme et posé, affirme un témoin de la scène, en mettant en avant l’idée que dans le football chacun doit avoir une chance de gagner et donc de perdre. Et que le football appartient à tous les clubs quelque soit leur taille ou leur histoire et que les plus grands clubs ne peuvent rester entre eux pour toujours rester les plus grands.

Malgré ces discours introductifs divergents, l’ambiance a semble-t-il été moins froide que lors des déjeuners qui avaient eu lieu en février et mars dernier avant la double confrontation des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Un autre témoin parle d’un moment cordial et respectueux mais sans effusion particulière.



Après près de deux heures, où les convives ont pu déguster du thon à la sauce rouge et aux câpres, du riz au safran et citron, avant de choisir entre de l’ombrine rôtie accompagnée de champignons et de pomme de terre ou du filet de veau garni de betteraves, Nasser Al-Khelaïfi a pris la direction du centre d’entraînement de la Juventus afin de soutenir les U19 parisiens, qui affrontent les turinois pour obtenir la première place de leur groupe.