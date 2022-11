Juventus-PSG : derrière la MNM, Soler le quatrième homme ?

Profitant de la suspension de Neymar, l'Espagnol pourrait enchaîner sa troisième titularisation en 4 matchs et confirmer sa bonne forme du moment.

Dans la course au statut de quatrième homme derrière les trois stars offensives du PSG, un homme a pris une sérieuse option pour remplacer Neymar, Messi ou Mbappé. Deux buts en deux matchs officiels, ni Hugo Ekitike ni Pablo Sarabia n'ont fait mieux que Carlos Soler depuis le début de saison.



Surfant sur cette dynamique, Christophe Galtier devrait lui offrir une nouvelle titularisation pour remplacer "Ney", suspendu après trois cartons jaunes reçus en cinq matchs. C'était en tout cas le sens de la mise en place de lundi, même si l'ancien Valencian a alterné avec Pablo Sarabia à l'entraînement ce mardi matin.



Comment expliquer que l'international espagnol ait rattrapé son retard en si peu de temps sur des éléments qui étaient arrivés avant lui ? Le polyvalent ibérique partait pourtant de loin. Lui qui n'a connu que Valence, dont il est natif, a toujours apprécié le confort de sa ville et la proximité de sa famille, tous socios de la formation locale. A tel point qu'il aurait souhaité y faire toute sa carrière mais la proposition de prolongation (il était sous contrat 2023) qui lui a été faite à la fin de l'été était bien loin de ses attentes en termes de durée. A Paris, le décor est radicalement différent.



Son début de saison l'a fait réfléchir sur son choix Arrivé en bonne condition physique avec trois matchs dans les jambes disputés avec son club formateur, Soler a dû attendre pour effectuer sa première en tant que titulaire à Reims (0-0, le 8 octobre). Et avant cela sa situation a eu de quoi le faire tergiverser. Depuis, il a démarré deux des trois dernières rencontres de Ligue 1, à gauche, dans l'axe ou comme troisième milieu face à Troyes, le week-end dernier (4-3).



Si l'enchaînement des rencontres lui a été bénéfique sur le plan statistique, Soler a aussi pu profiter de sa polyvalence. Au début du dernier mercato, le PSG s'était intéressé à lui comme un joueur polyvalent pour venir compléter son attaque mais son profil a finalement été relancé par le ralentissement des négociations autour de l'arrivée de Fabian Ruiz au mois d'août.



À Paris, son adaptation a été facilitée par la présence de Juan Bernat. Les deux hommes formés au Valence CF se connaissent depuis un moment et se sont croisés peu avant le départ du latéral vers le Bayern Munich. Une époque où le nom de Carlos Soler commençait à faire du bruit dans les équipes de jeunes de l'actuel 10e de Liga.



Forcément proche des Espagnols comme Pablo Sarabia, son partenaire en sélection, ou Sergio Rico, Soler a aussi noué une belle relation avec Gianluigi Donnarumma. Si dans le jeu ses premières prestations n'ont pas encore donné pleine satisfaction, la rencontre de samedi face à l'Estac a montré qu'il prenait peu à peu des initiatives à l'image de son appel sur le but égalisateur. Mercredi soir, Galtier devrait lui offrir à nouveau l'opportunité de confirmer qu'il monte en puissance.