Juventus : Morata-Vlahovic, une entente prometteuse !

Il n'a pas marqué lors de Juventus-Vérone, mais sa contribution a été cruciale pour la victoire de son équipe. Alvaro Morata n'a pas trouvé le chemin des filets, mais il a quand même trouvé le moyen de mettre le doigt sur la victoire 2-0 de la Juventus. Déployé à gauche dans le trident offensif avec Dybala et Vlahovic, l'ancien joueur du Real a livré un grand match.

Passeur décisif, mais pas seulement

Il a même suscité les applaudissements du public de l'Allianz Stadium pour ses constantes déviations défensives, utiles pour permettre à Mattia De Sciglio d'entrer dans la surface. Mais Alvaro Morata ne s'est pas contenté de faire le sale boulot : il a également délivré une passe décisive pour la recrue Denis Zakaria sur le second but, tandis qu'en première période, c'est également lui qui a fourni à Dusan Vlahovic un excellent ballon. Une entente prometteuse.

Les éloges de Massimiliano Allegri en conférence de presse d'après-match témoignent de l'excellent impact de Morata dans ce rôle, qui n'est pas tout à fait nouveau pour lui. "Ce n'est pas un nouveau rôle, Alvaro a fait six mois comme avant-centre, ce qui ne fait pas vraiment partie de ses caractéristiques. Il devient important quand il a un autre joueur en face de lui. Il a de la technique et n'a pas besoin de donner de références, je suis satisfait de ce qu'il fait".

Le Barça oublié, Vlahovic louangé

Toutes les rumeurs d'un départ vers le FC Barcelone ont soudainement été effacées : aux micros de DAZN, Morata s'est concentré sur le présent, oubliant ce qui aurait pu être. "Je suis heureux, j'ai passé le dernier mois à ne pas savoir ce qui allait se passer. L'entraîneur et le club m'ont alors dit qu'ils voulaient parier à nouveau sur moi : maintenant, je suis plus serein et plein d'énergie. Barcelone ? Maintenant que je suis là, ce qui est arrivé est arrivé. L'important est de sentir la confiance de l'entraîneur et du club", a ainsi confié l'Espagnol.

L'excellente performance de Morata s'explique aussi par la présence de Vlahovic, la nouvelle référence centrale de l'attaque : l'entente avec le Serbe est déjà à un bon niveau. "Nous avons obtenu l'un des meilleurs attaquants du monde qui aura une magnifique carrière, il a une grande envie de travailler et de se montrer sur et en dehors du terrain. Je suis heureux parce qu'il peut nettoyer beaucoup de ballons, et l'entente avec Dybala est excellente. Nous devons juste travailler plus dur pour mieux nous comprendre", a analysé Morata. Optimisme.