Juventus, Matuidi réagit au racisme dans le football

Le milieu de terrain de la Juventus est revenu sur les insultes racistes qu'il a reçu ces derniers mois en Italie.

Titulaire indiscutable à la , Blaise Matuidi a été touché, à l'image de son coéquipier Moise Kean, par le racisme ces derniers mois. Plusieurs évènements du même genre ont eu lieu cette saison en et ont touché plusieurs joueurs comme Kalidou Koulibaly, Moise Kean ou encore Blaise Matuidi. Dans une interview accordée à Football, le milieu de la Juventus est revenu sur le racisme qu'il a subi cette saison.

"Je n'ai jamais ressenti de haine pour qui que ce soit. C'est surtout de la colère. Ça n'a rien à faire dans les stades de football et, malheureusement, ça arrive fréquemment partout dans le monde, dans la vie aussi. (...) Sur le moment, tu peux ressentir du dégoût. Le football, ce n'est pas ça. C'est aller dans un stade et procurer de l'émotion positive, avec des joies et des peines car tu gagnes ou tu perds un match. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, on est tous égaux. C'est pour ça qu'on peut éprouver, oui, de la tristesse et du dégoût par moments", a expliqué Blaise Matuidi.

"En sortant, je leur aurais donné raison"

L'article continue ci-dessous

L'international français a évoqué ce qu'il a songé faire en réaction au racisme : "Quitter le terrain m'a traversé l'esprit, cette saison, à (le 2 avril). Mais je ne voulais pas abandonner mes coéquipiers, nous avions un match à jouer. Et, avec le recul, j'ai eu raison, ce n'est pas la meilleure solution. C'est mon point de vue, on n'a pas tous le même. En sortant, je leur aurais donné raison. Ça voudrait dire qu'ils ont gagné. Ce combat, c'est nous, les bonnes personnes, qui devons le gagner, pas eux".

"On est une famille de croyants, on adopte toujours le pardon. Mais quand on te pardonne, ça veut dire que tu ne dois pas recommencer. On pardonne une fois, peut-être deux, mais si tu recommences, cela veut dire que tu n'as pas compris, que tu n'as pas accepté mon pardon. (...) L'amour est plus fort que la haine, bien sûr. Je suis croyant et je dis : Dieu est amour", a ajouté le champion du monde 2018.

Enfin, il a commenté certains propos racistes suite au sacre de l'équipe de France l'été dernier en : "Il faut penser à ceux qui nous aiment. Et, après cette , beaucoup de gens nous ont aimés, ont aimé cette France unie, solidaire, de plusieurs cultures et qui, au final, jouait pour une seule couleur, ou plutôt trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge".