Juventus - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Haaland et City face à leur premier grand test ! Manchester City et une Juventus ressuscitée s'affrontent pour la 1ère place du groupe au Mondial des Clubs.

Un choc de géants pour la suprématie du Groupe G. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, la Juventus et Manchester City s'affrontent ce jeudi à Orlando dans une véritable finale pour la première place. Au cœur de cette affiche de prestige, un homme sera particulièrement scruté : Erling Haaland. Après un retour en forme remarqué, le buteur norvégien et l'armada offensive qui l'entoure font face à leur premier grand test face à des Italiens en plein renouveau.

Haaland, le réveil du cyborg et ses lieutenants de luxe

Un but et une passe décisive lors de la large victoire face à Al-Ain (6-0) : Erling Haaland a retrouvé le sourire et son efficacité redoutable. Le problème, qui est presque un luxe pour Pep Guardiola, est désormais de savoir qui aligner à ses côtés pour le faire briller. Entre les nouveaux venus comme Rayan Cherki, et les talents confirmés tels que Phil Foden ou Jérémy Doku, Manchester City dispose d'une pléthore de créateurs. Ce match face à la solide défense italienne est l'occasion parfaite de tester les connexions de ce monstre offensif face à une opposition de haut calibre.

AFP

Une Juventus ressuscitée en adversaire de taille

Car en face, ce n'est plus la Juventus timorée et en plein doute de la saison passée. Sous la houlette d'Igor Tudor, la "Vieille Dame" a démarré le tournoi en trombe, inscrivant neuf buts en seulement deux matchs. Portée par un Kenan Yildiz étincelant et une confiance retrouvée, elle se présente comme un adversaire redoutable. De plus, l'histoire parle pour elle : la Juve a remporté ses trois dernières confrontations face aux Citizens et reste une bête noire pour le club anglais.

Une finale pour l'honneur (et pour éviter le Real Madrid)

Si un match nul suffit aux Italiens pour conserver la tête du groupe grâce à leur meilleure attaque, Manchester City doit impérativement gagner. L'enjeu est de taille : le vainqueur s'assurera un tirage potentiellement plus clément en huitièmes de finale et évitera probablement un choc prématuré avec le Real Madrid. Au-delà de l'enjeu comptable, c'est une bataille pour l'honneur et pour marquer les esprits qui se jouera en Floride.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Juventus - Manchester City ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Juventus et Manchester City sera disponible à la télévision et en streaming en direct en ligne via DAZN.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Juventus - Manchester City

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. G Camping World Stadium

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre la Juventus et Manchester City se jouera au Camping World Stadium à Orlando, Floride, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française, le jeudi 26 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 82 R. Lewis

Infos de l'équipe de la Juventus

Plusieurs absents sont toujours à déplorer dans les rangs de la Juventus : Mattia Perin, Juan Cabal, Bremer et Arkadiusz Milik sont tous forfaits en raison de blessures. Bonne nouvelle toutefois, Manuel Locatelli a repris la compétition après sa blessure à la cheville et a fait une entrée en jeu face au Wydad lors du dernier match.

Malgré ce retour, Igor Tudor pourrait reconduire Weston McKennie et Khéphren Thuram dans l’entrejeu. Le technicien croate envisage d’aligner pour la troisième fois consécutive le même onze de départ.

Sur les ailes, Andrea Cambiaso et Alberto Costa devraient être à nouveau titularisés. En attaque, Kenan Yildiz et Francisco Conceição, très en forme, épauleront Randal Kolo Muani, aligné en pointe.

Infos de l'équipe de Manchester City

Du côté de Manchester City, Rico Lewis est suspendu pour deux matchs supplémentaires, suite à son carton rouge polémique lors du match d’ouverture contre le Wydad AC. En parallèle, Claudio Echeverri est incertain, touché à la cheville.

Sur une note plus positive, Mateo Kovačić poursuit sa reprise après une opération au tendon d’Achille, et Rodri, déjà entré en jeu à deux reprises pour une demi-heure en phase de groupes, pourrait honorer sa première titularisation dans la compétition.

Parmi les recrues estivales, Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri et Rayan Cherki postulent à une place dans le onze. Des cadres comme Ederson, Rúben Dias, Phil Foden, Savinho et Omar Marmoush espèrent également retrouver une place de titulaire pour ce choc de haut niveau.

La forme des deux équipes

Confrontations directes

Classement