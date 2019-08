Juventus - Malade, Maurizio Sarri ne sera pas sur le banc contre Parme et Naples

La Juventus a communiqué ce jeudi soir sur l'état de santé de Maurizio Sarri. Le technicien italien manquera ses retrouvailles avec Naples.

Maurizio Sarri souffre d'une pneumonie des suites d'une grippe. Le technicien italien, qui suit actuellement un traitement, ne sera pas présent sur le banc de la pour les deux premiers matches de la Vieille Dame en , ce samedi contre (18h), et dans une semaine, samedi 31 août face à , son ancien club (20h45).

"Maurizio Sarri a subi d’autres tests médicaux aujourd’hui qui ont révélé une évolution clinique satisfaisante", a indiqué la Juventus dans un communiqué officiel publié ce jeudi.

"Pour se remettre complètement de la pneumonie qui l'a frappé ces derniers jours, l'entraîneur ne siègera pas sur le banc lors des deux premiers matches de Série A contre Parme et Naples. La décision a été prise dans le but de permettre au technicien, qui aujourd'hui encore s'est rendu au JTC afin de coordonner le travail de son staff, de reprendre ses activités habituelles dès que possible".

Lundi soir, le club piémontais avait précisé que Sarri "souffrait d'une pneumonie pour laquelle un traitement spécifique avait été prescrit. L'entraîneur a autorisé le club à communiquer sur son état de santé".

Pour rappel, Maurizio Sarri est arrivé à la Juventus cet été après une année passée à . Après avoir donné une autre dimension à sa carrière à Naples, il avait permis aux Blues de remporter l'Europa League au printemps dernier. Son absence sur le banc pour le duel très attendu contre Naples sera largement commentée dans les médias italiens, la nomination de Sarri à la Juventus étant perçue comme une "trahison" par les tifosi du club du sud.