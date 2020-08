Juventus - Lyon : Une soirée historique pour l’OL

Lyon s’est qualifié pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2009-2010 et est le premier club français à éliminer la Juventus.

Il y a dix ans, Miralem Pjanic jouait pour l’Olympique Lyonnais et avait participé à la campagne européenne historique du club avec une demie de Ligue des Champions contre le . Ce vendredi, le milieu bosnien a vécu son dernier match avec la , lui qui va rejoindre le la saison prochaine. Il a aussi vécu aux premières loges le retour de son ancien club dans le Top 8 européen.

En effet, grâce à sa courte victoire à l’aller (1-0) et au but de Memphis Depay dans la défaite à Turin, le club rhodanien met un terme à dix ans de disette dans la plus grande des coupes d’Europe et un premier quart de finale depuis la rencontre 100% française contre les Girondins de .

1 - est devenu la 1ère équipe à éliminer la Juventus en phase à élimination directe de C1/C2/C3. Le club italien s’était toujours qualifié face à un club de l’Hexagone lors de ses 9 précédentes confrontations de la sorte en aller-retour. Arrivederci. #JUVOL pic.twitter.com/2RNLqQNP6F — Optajean (@OptaJean) August 7, 2020

Un exploit en soi, malgré une demie de en 2016, qui s’ajoute à celui de faire tomber la Vieille Dame. Ce n’est peut-être pas la plus grande Juventus Turin de l’histoire mais Lyon est la première formation française à éliminer l’équipe turinoise dans une confrontation directe ! Un sacré défi réussi par les hommes de Rudi Garcia avec seulement six matches amicaux et une finale de dans les jambes. Maintenant, tous les espoirs sont permis avec ce nouveau format à partir des quarts de finale sur un match. Prochaine étape Lisbonne et l’ogre de .