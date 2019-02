Juventus : inquiétude pour Cristiano Ronaldo à deux semaines du retour contre l'Atlético de Madrid !

Touchée à la cheville, la superstar de la Juventus va passer des examens pour déterminer la nature de sa blessure.

Les tifosi de la Juventus retiennent leur souffle : Cristiano Ronaldo est à l'infirmerie.

L'attaquant vedette de la Vieille Dame a été touchée à la cheville gauche lors de la victoire des Bianconeri contre Bologne (1-0), ce dimanche.



Mais les inquiétudes se sont accrues depuis, parce que Ronaldo n'a pas été en mesure de participer à un entraînement complet avec le reste du groupe ce mercredi. L'ancien attaquant du Real Madrid va donc passer des examens plus approfondis pour déterminer la nature exacte de cette blessure et fixer une éventuelle durée d'indisponibilité.

A noter que l’ailier brésilien Douglas Costa s’est également entraîné séparément ce mercredi, comme l'a confirmé le club dans son communiqué officiel. "Douglas Costa et Cristiano Ronaldo se sont entraînés séparément du groupe. Pour CR7, des contrôles sont prévus aujourd'hui et demain à la suite d'un coup porté à sa cheville gauche lors du match contre Bologne".



Cette blessure tombe au mauvais moment puisque la formation de Massimiliano Allegri aborde une période cruciale de sa saison. Bien que le Scudetto semble presque assuré - la Juve ayant une avance de 13 points en tête de la Serie A - le match de dimanche contre le Napoli, son dauphin, reste un sérieux test. Ce choc constitue l'un des derniers obstacles de la Juve pour la quête d'un nouveau Scudetto. Mais c'est surtout le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid qui est dans toutes les têtes actuellement. Après un revers net en Espagne (2-0), les chances de qualification de la Juventus sont moins élevées, et les Bianconeri sont condamnés à un exploit contre une équipe accrocheuse défensivement s'il veulent valider leur ticket pour les quarts.

Un exploit qui a rarement été réalisé dans l'histoire récente de la prestigieuse compétition européenne. La dernière écurie qui est parvenue à renverser un score de 2-0 sur la seconde manche n'est autre que le Real Madrid, qui était venu à bout de Wolfsburg en s'imposant 3-0 grâce à un triplé de... Cristiano Ronaldo.



Autant dire que la présence de la superstar portugaise sera bien l'élément clé pour réaliser le match parfait face aux hommes de Diego Simeone. Pour rappel, s'il fallait le préciser, Cristiano Ronaldo est évidemment le meilleur buteur de la Juventus cette saison avec 21 buts en 34 apparitions outes compétitions confondues, dont 19 en Serie A.