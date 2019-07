Juventus - Dybala proche de Manchester United ?

Le clan de l'international argentin serait en discussions avec les Red Devils pour tenter de trouver un accord pour un transfert cet été.

Plus les heures passent, plus l'avenir de Paulo Dybala semble s'écrire en pointillés du côté de la . Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo la saison dernière, l'Argentin n'a pas réussi à trouver sa place dans le dispositif de Massimiliano Allegri chez les Bianconeri. Et malgré l'arrivée de Maurizio Sarri à la Juventus, la "Joya" ne semble plus si intouchable que cela dans le Piémont. En effet, selon les informations de Goal, l'ancien de Palerme n'est pas intransférable.

Au contraire même puisque la Juventus souhaite s'attacher les services de Romelu Lukaku, très désiré en et notamment par l' , et est prêt à mettre dans la balance l'international argentin afin de faire baisser le prix de l'international belge. En effet, les Red Devils réclament une indemnité de transfert à hauteur de 83 millions d'euros mais verraient d'un bon oeil la possibilité de se voir offrir Paulo Dybala dans le cadre de ce transfert.

La direction des Bianconeri de son côté est prête à écouter les offres concernant Dybala, tandis que le vice-président du club, Pavel Nedved, a confirmé qu'il y avait eu "quelques propositions", avec notamment et le PSG sur le coup. Autant dire que Paulo Dybala aura le dernier mot en cas d'accord entre les Red Devils et la Juventus pour un échange entre lui et Romelu Lukaku. L'Argentin avait jusqu'ici refusé toutes les propositions concernant un départ, mais la donne aurait changé.

Selon les informations de Sky Italia et du très réputé journaliste italien, Gianluca Di Marzio, l'entourage de Paulo Dybala et plus précisément l'agent de l'international argentin serait présent en afin de négocier le transfert de l'attaquant de 25 ans. Si un accord est trouvé entre les Red Devils et le joueur, le plus dur sera fait dans ce potentiel échange puisque la Juventus est prête à perdre "La Joya" et souhaite récupérer Romelu Lukaku, qui n'a pas caché son souhait de quitter .

Le temps est compté des deux côtés puisque le marché des transferts s'arrête juste avant la reprise de la en Angleterre. Il reste donc environ une dizaine de jours à la Juventus et Manchester United pour tenter d'entériner l'échange entre Romelu Lukaku et Paulo Dybala. La fin de mercato promet d'être agitée chez les Mancuniens qui ont été plutôt calmes jusqu'à présent.