Juventus : Dusan Vlahovic sent "l'ADN de la victoire" à Turin

Dusan Vlahovic, le joueur le plus cher de l'hiver avec son transfert de la Fiorentina à la Juventus, a été officiellement présenté ce mardi. C'était la première conférence de presse en tant que joueur de la Vieille Dame pour le Serbe, qui a immédiatement eu une pensée pour son passé à la Viola, un club à qui il doit tout. "Je remercie tout le monde, les présidents et les entraîneurs que j'ai eus pendant ces années à Florence. Je nomme Italiano et Prandelli qui ont été spéciaux pour moi. J'ai toujours essayé d'être un professionnel sérieux à tout moment, grâce aux fans qui m'ont soutenu dans les bons et les mauvais moments", a ainsi confié le buteur.

"Le choix a été facile : l'ADN de la Juventus est la victoire"

Puis place, comme il se doit, à ses émotions personnelles au moment d'arborer les couleurs de ce club mythique qu'est la Juventus. "Je suis vraiment excité et fier d'avoir signé avec un club glorieux. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour obtenir de bons résultats. Je tiens à remercier le président Agnelli et les personnes qui m'ont amené ici". La décision de venir à Turin a été plus facile que prévu selon le principal intéressé. "On parlait beaucoup d'aller à l'étranger, mais le choix a été facile : l'ADN de la Juventus est la victoire, ici on se bat et on souffre jusqu'à la fin. C'est aussi mon caractère", a-t-il insisté. Des mots qui plairont aux fans.

L'article continue ci-dessous

Il a expliqué sa décision de prendre le numéro 7, qui appartenait il y a encore quelques mois à un certain Cristiano Ronaldo. "Le maillot numéro 7 ne représente rien pour moi, tous les numéros à la Juve sont importants mais je l'ai choisi parce que c'était le plus proche du numéro 9". S'installer et s'accorder à ses nouveaux partenaires est le principal mot d'ordre pour Dusan Vlahovic, en très grande forme depuis le début de la saison de Serie A. "Le premier objectif est de s'installer le plus rapidement possible dans les schémas du coach et de bien connaître mes nouveaux coéquipiers, une ambiance familiale dans un vestiaire est importante", a-t-il souligné.

"Haaland et Mbappé ? Je suis mon propre chemin"

À Turin, Vlahovic retrouvera Chiesa, dont la saison est déjà terminée après une blessure aux ligaments croisés. "J'ai parlé à Federico, nous avons une excellente relation. Je suis vraiment désolé pour sa blessure, nous allons l'attendre. Je suis impatient de jouer avec mes coéquipiers". Enfin, les débuts en Ligue des champions seront pour lui une émotion inoubliable. "Ce sera une émotion unique, que je n'ai jamais vécue auparavant. Si l'entraîneur décide de me laisser jouer, je serai prêt. Haaland et Mbappé ? Je suis mon propre chemin, je ne sais pas où je vais finir, mais j'espère aller loin". Une chose est sûre, l'attente promet d'être énorme à Turin.