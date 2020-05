Juventus, Douglas Costa a pensé arrêter à cause des blessures

L'ailier de la Juventus, Douglas Costa, a admis qu'il envisageait de prendre sa retraite en raison de ses nombreux problèmes de blessures.

Le Brésilien a été limité à seulement 90 apparitions pour les Bianconeri depuis son arrivée du en 2017.

Kylian Mbappé : "Le Ballon d'Or ? Je n'ai pas de limite de temps"

Costa admet que ses nombreux soucis physiques ont affecté sa confiance, au point qu'il a envisagé de prendre sa retraite.

Plus d'équipes

"Il y a des moments où je pense: 'Puis-je encore jouer?'", a-t-il déclaré à The Players’s Tribune. "[C'est] parce que je sors sur le terrain et que je me blesse de nouveau. Ensuite, quand je le regarde à la télé, je me souviens que c'est ma passion et que je peux toujours jouer à un niveau élevé.

L'article continue ci-dessous

"C'est ce qui me maintient en vie, je sais que le football m'est facile. Cela n'a rien à voir avec l'argent ou être célèbre". Malgré les nombreux problèmes, Costa a pu plaisanter qu'il avait plus de scans que de minutes sur le terrain. "Le but est de faire ce que vous aimez et de vous amuser", a-t-il ajouté. "C’est mon objectif. Je plaisante avec Alex Sandro que j’ai eu plus de passages sous scanner que de matches."

"Les gens disent que Douglas Costa a le potentiel d’être l’un des meilleurs au monde, mais les blessures le retiennent. Cela m’énerve. J'ai le potentiel pour être un joueur de haut niveau, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux pas l'être."

Costa a même engagé un coach mental. "Chaque fois que je me blesse, je me demande: 'Qu'est-ce que j'ai fait de mal?' Je me demande pourquoi je ne peux pas jouer régulièrement. C’est quelque chose qui me fait mal. Par conséquent, j'ai demandé de l'aide. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un coach mental. Ce n'est pas un psychologue, mais il vous montre comment les faits de l'enfance peuvent encore vous affecter. "