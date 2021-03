Juventus, Capello juge "impardonnable" l’attitude de Cristiano Ronaldo

L’attitude de certains joueurs comme Cristiano Ronaldo lors de l’élimination de la Juve n’a pas plu à Capello, ancien coach du club.

En quittant le Real Madrid pour la Juventus Turin il y a trois ans, Cristiano Ronaldo avait l’ambition de remporter une nouvelle Ligue des Champions avec un troisième club différent. Une performance rare qu’il n’a toujours pas réussie à atteindre. Pour la troisième année consécutive, le Portugais et son club ne verront pas le Top 4 européen. Pire pour la deuxième saison de suite, l’aventure turinoise s’arrête aux portes des quarts de finale.

Si les années précédentes, le quintuple Ballon d’Or avait joué parfaitement son rôle même dans la défaite, mardi soir, Cristiano Ronaldo a failli. En manque d’inspiration offensivement malgré une passe décisive, l’ancien de Manchester United et du Real s’est montré coupable sur l’égalisation de Porto, anéantissant tous rêves de qualification.

Présents dans le mur formé par Szczęsny sur le coup-franc de Sergio Oliveira, CR7 ou encore Adrien Rabiot se sont retournés au moment du tir portugais alors que ce dernier était complètement raté. Une faute pour Andrea Pirlo mais aussi Fabio Capello.

"Oui, Demiral est naïf sur le penalty (du premier but, ndlr). (…) Mais se retourner comme l’a fait Ronaldo sur le coup-franc, c’est impardonnable, a déclaré l’ancien coach de la Juve sur Sky Italia. C’est même très grave. Celui qui est dans le mur n’a pas le droit d’avoir peur de se prendre le ballon. Il a tourné le dos sur le coup franc, c’est impardonnable. Il n’a aucune excuse."

Très amer envers les joueurs de son ancien club, Capello n’a pas eu que Cristiano Ronaldo dans le viseur. Il estime que les cadres de l’effectif n’ont pas joué leur rôle et que certains n’ont tout simplement pas le niveau, à l’image d’Arthur.

"Ce soir à Juventus, il y avait un joueur qui semblait jouer au rugby. Arthur n'a joué que horizontalement et cela n'est pas possible de le faire en Europe. C'est quelque chose d’absurde."

Ayant sorti la sulfateuse sur le plateau de télévision, Fabio Capello a tenu à rendre hommage à Massimiliano Allegri. Les récents échecs européens de la Juventus sous Sarri et Pirlo réhabilitent en partie le travail d’Allegri durant toutes ses années. Et permettent peut-être à l’entraîneur italien d’avoir enfin une reconnaissance de ses sept ans passés chez la Vielle Dame.

"Allegri a remporté des championnats et a fait deux finales de Ligue des Champions et ce qu’il a fait n’a jamais été souligné. On a souvent critiqué le football produit mais finalement on se rend compte quand on passe à autre chose que c’était peut-être la bonne méthode."