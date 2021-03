Juventus - Allegri revient sur son départ du club et déclare avoir refusé le Real Madrid

L'ancien entraîneur de la Juventus Turin veut reprendre son activité dès cet été et n'a pas souhaité commenter un éventuel retour à la Vieille Dame.

Massimiliano Allegri admet avoir refusé une approche du Real Madrid lors d'un précédent passage à la Juventus, mais il ne peut pas se voir revenir à Turin de si tôt, bien qu'une telle décision a été évoquée ces dernières semaines car il reste sans club pendant que la Vieille Dame n'est pas au mieux durant cette saison 2020/21.

Le tacticien, éprouvé, a quitté son poste avec les champions de Serie A à l'été 2019, avec un nouveau départ alors recherché par toutes les parties concernées. Courtisé depuis qu'il est libre de s'engager où il le souhaite, l'Italien est toujours sans club en ce début d'année 2021, lui qui avait été approché par le Real Madrid à l'époque.

"Il y a trois ans, j'avais promis à la Juventus que je resterais"

"Lorsque le Real Madrid m'a appelé il y a trois ans, j'avais promis à la Juventus que je resterais. C’est la seule que j’ai refusée" , a-t-il déclaré à Sky Sport Italia. Il a ajouté lorsqu'on lui a demandé si un deuxième passage à Turin pouvait être accepté : "Il est impossible de le dire, en plus, Andrea Pirlo est là maintenant et à mon avis, il va bien".

L'article continue ci-dessous

"Je ne sais pas ce qui manque à la Juve. Ils sont dans la finale de la Coppa Italia, ont remporté la Supercoppa, se battent pour les quatre premières places. La Ligue des champions est un peu une loterie" , a ainsi analysé l'ancien coach de la Vieille Dame, qui espère visiblement retrouver un poste d'entraîneur dès cet été.

"Je veux revenir en juin parce que je m'amuse et j'ai une grande passion" , a-t-il confié, avant d'expliquer les raisons de son départ en 2019. "Nous avons atteint une fin naturelle. Il y avait des divergences d'opinion. Le président a pris la décision et j'ai toujours de bons rapports avec Andrea (Agnelli). C'était une belle alchimie pendant cinq ans, tellement d'éléments ont marché, nous avons fait de superbes mouvements sur le marché des transferts, nous nous sommes amusés" , s'est rappelé Massimiliano Allegri.

"La hiérarchie, donc le président, (Fabio) Paratici et (Pavel) Nedved, ont décidé de faire un changement. La fin de cette dernière saison était la conclusion logique du rapport entre la Juventus et moi. Je reste très attaché à la Juventus, et sur le plan professionnel, je suis vraiment passionné par ces clubs où je travaille".