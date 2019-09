Juventus, Allegri encense Cristiano Ronaldo

L'ancien entraîneur de la Juventus a fait l'éloge de la superstar portugaise et considère que l'Inter Milan peut remporter le titre cette saison.

Du haut de ses 34 ans, Cristiano Ronaldo devrait être au crépuscule de la fin de sa carrière, mais l'attaquant de la n'a montré aucun signe de faiblesse la saison dernière, bien au contraire même. L'international portugais a décidé de relever un nouveau challenge en rejoignant la Juventus et en découvrant la . Si ses statistiques sont moins impressionnantes dans un championnat plus fermé, Cristiano Ronaldo a tout de même été performant notamment en éliminant l'Atletico Madrid en .

Massimiliano Allegri ne va pas dire le contraire concernant la forme et le niveau de Cristiano Ronaldo. Quintuple vainqueur de la avec la Juventus, l'entraîneur italien a quitté les Bianconeri cet été après cinq années de bons et loyaux services à la tête du géant italien. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le technicien de 52 ans est désormais, plus que jamais, convaincu que Cristiano Ronaldo fait partie des plus grands joueurs de l'histoire.

"Je ne regrette pas mon départ"

"Sa force est au niveau mental, il est le plus grand. Il a 34 ans et a remporté le titre de champion d' , le Ballon d’Or, un Euro et à la Juventus il continue à se donner d’importants objectifs ce qui fait la différence. Pour rester tant d’années à ce niveau, la technique est fondamentale, mais ce qui fait la différence, c’est le professionnalisme et le mental. Maintenant, dans le football, comme dans la vie, il y a ceux qui font trois minutes et cela ressemble à un phénomène, et le prix augmente sans raison. Puis une semaine passe et ils disparaissent. Les jeunes doivent être protégés. Est-il préférable de coacher un Ronaldo ou un jeune homme talentueux aujourd’hui ? Cristiano Ronaldo sans aucun doute...", a jugé le coach italien dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Massimiliano Allegri est revenu sur son départ de la Juventus l'été dernier après cinq saisons remplies de succès. L'Italien considère avoir pris la bonne décision que ce soit à titre personnel, mais aussi pour le club : "Je n'ai absolument pas regretté le choix que j'ai pris en accord avec la Juventus, il ne faut pas forcer les choses. Après cinq ans, il était temps de faire une pause, le président l'avait peut-être compris avant moi".

Qui plus est, le technicien italien pense que cette saison sera plus compliquée pour les Bianconeri avec la montée en puissance de l' : "À la Juve, j'ai gagné avec Marotta et sans lui. À l'Inter Milan, il a bâti une solide équipe et avec Antonio Conte, il a choisi un entraîneur de poids sur le banc. Ils peuvent gagner le scudetto".