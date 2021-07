Juventus - Allegri compte plus que jamais sur Cristiano Ronaldo

De retour à la Juventus, Massimiliano Allegri va retrouver Cristiano Ronaldo et a de grandes ambitions pour le Portugais.

Il est de retour à la Juventus. Après un premier passage sur le banc turinois de 2014 à 2019, Massimiliano Allegri a pris deux années sabbatiques. En son absence, ni Maurizio Sarri ni Andrea Pirlo ne sont parvenus à s'installer dans la durée. Et ce mardi, lors de sa conférence de presse de présentation, on a retrouvé un Massimiliano Allegri heureux de revenir à la Juventus et qui a hâte de retravailler avec Cristiano Ronaldo.

Sur son retour à la Juventus : « Je suis très heureux de revenir devant vous. Cela faisait deux ans, et je suis forcément un peu ému ! J'ai retrouvé un groupe sérieux et motivé. Un nouveau cycle démarre, on a une très bonne équipe et on travaille pour faire des ajustements. »

Sur son refus de rejoindre le Real Madrid : « J'ai refusé le Real Madrid. Je dois remercier Florentino Pérez pour cette opportunité. J'ai réfléchi et j'ai choisi la Juventus. C'est un geste d'amour envers un club qui m'a beaucoup donné. Je suis responsable de cette décision et je veux l'honorer au mieux. J'ai appelé un matin Andrea Agnelli à 8h00 et je lui ai dit : « bouclons ça d'ici ce soir ». Pour moi, l'entraîneur a deux missions principales : gagner et faire progresser ses joueurs. C'est pour ça que j'ai été appelé. »

Sur la course au titre en Serie A : « Ce sera un beau championnat. Il faudra donner de la continuité aux résultats pour remporter le Scudetto. Il y aura de grands entraîneurs. L'Inter part favori car c'est le champion sortant. L'important est de terminer en tête, même d'un point. Pour moi, cette saison, celui qui gagnera le Scudetto aura entre 86 et 88 points. »

Sur la Ligue des champions : « C'est un désir. Mais un pas à la fois. Déjà passer la phase de groupe. Puis les huitièmes de finale. Si tu ne te qualifies pas, tu ne peux pas la gagner. »

Sur le choix du capitaine : « Bonucci capitaine ? S'il veut un brassard il n'a qu'à aller dans la rue et s'en acheter un ! En signant à l'AC Milan il a perdu sa place dans la hiérarchie. Notre capitaine est bien Giorgio Chiellini. Il a été choisi sur la base des saisons passées. »

Sur Cristiano Ronaldo : « Cristiano Ronaldo est un joueur extraordinaire et un footballeur intelligent. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que ce sera une saison importante. Il aura encore plus de responsabilités qu'il y a trois ans, quand on avait une équipe plus expérimentée. »

Sur Paulo Dybala : « Il a connu une dernière saison difficile. Je compte sur lui et j'en attends beaucoup. Je l'ai quitté plus jeune, et j'ai retrouvé un homme. »

Sur les cinq changements par match : « Ce sera une première pour moi, je ne suis pas habitué (rires). J'espère ne pas trop faire de conneries. Peut-être que je vais commencer doucement : trois, puis quatre, puis cinq pour finir... On va y'aller doucement. »