Juventus - Adrien Rabiot en EDF ? "C’est un choix du sélectionneur"

De retour à un niveau intéressant du côté de la Juventus Turin, Adrien Rabiot a évoqué ses chances d'être appelé de nouveau en Equipe de France.

Plus appelé en Equipe de depuis la polémique survenue en marge de la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot prend son mal en patience. En quittant son club formateur du pour rejoindre la Turin l'été dernier, le milieu de terrain pensait faire le nécessaire pour s'ouvrir de nouveau les portes des Bleus. Et force est de constater qu'après un début de saison plus que poussif, le Français est de retour à un niveau qui pourrait semer le doute dans la tête de Didier Deschamps.

"Aujourd’hui, mes performances sont positives"

Interrogé sur le sujet, à quelques mois de l' , Adrien Rabiot a estimé que, de toute façon, le sélectionneur ne regardera que ses performances et aucunement son statut à la Juventus Turin au moment de faire ses choix. "Si je peux revenir en équipe de France grâce à mon statut de titulaire à la Juve ? Même si on n’est pas titulaire à la Juve... Il y a des joueurs qui jouent en France ou en qui sont en équipe de France. Cela ne dépend pas d’où on joue mais des performances", a justement souligné le joueur de 24 ans, dans des propos accordés à RMC Sport. Et justement, Adrien Rabiot estime que ses performances sont satisfaisantes à Turin.

"Aujourd’hui, mes performances sont positives. C’est un choix du sélectionneur. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois titulaire à la Juve qui me dit que je peux aller en équipe de France ou pas. Ce sont surtout mes performances", a répété le natif de Saint-Maurice. Avec les nombreuses blessures qui touchent des joueurs de l'Equipe de France ces derniers mois, Adrien Rabiot a-t-il réellement une carte à jouer en vue de l'Euro ? Pas sûr que Didier Deschamps l'entende de cette oreille.