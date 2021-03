Juve - Pirlo : "Mettre la pression sur l'Inter est notre devoir"

L'entraîneur bianconero espère voir son équipe réduire l'écart avec la tête de la Serie A dimanche contre Benevento.

Dernier effort avant la trêve pour la Juventus, qui accueille dimanche après-midi un Benevento en chute libre et privé de certains titulaires. L'occasion de se rapprocher de l'Inter et d'entretenir le rêve d'un retour, alors que les Nerazzuri ont vu leur confrontation avec Sassuolo prévue ce week-end reportée.

Andrea Pirlo, à la veille du match, met en garde l'équipe contre le danger de sous-estimer l'adversaire. "C'est un match important parce qu'il arrive avant la pause et quelqu'un peut avoir l'esprit ailleurs, mais pour nous c'est un match fondamental et les gars le savent. Mettre la pression sur l'Inter est notre devoir. Après la pause, je veux voir une croissance au niveau du jeu, nous aurons plus de temps et presque tous les joueurs disponibles", a assuré le technicien italien.

L'entraîneur de la Juventus a ensuite fait le point sur les joueurs blessés, alors que quatre d'entre eux ne seront pas disponibles contre Benevento.

"Dybala après la trêve ? Nous l'espérons tous, nous verrons au jour le jour. Buffon est mieux, nous déciderons s'il jouera dès le début. Ramsey, Demiral et Alex Sandro sont forfaits. Nous gérons Arthur, McKennie se développe."

Par ailleurs, Pirlo ne se prononce pas sur l'avenir de Ronaldo et confirme que Kulusevski et Morata seront de retour dimanche : "Cristiano Ronaldo a encore un an de contrat et nous sommes heureux qu'il soit à la Juventus. L'avenir ? Pour l'instant, nous pensons à bien terminer cette saison. Morata va bien, il jouera dès le début, tout comme Kulusevski."

Enfin, interrogé sur le report de la rencontre Inter-Sassuolo à cause du Covid, Pirlo expose sa thèse sans mâcher ses mots.

"Nous avons joué avec des joueurs malades et contre des équipes avec des joueurs malades, mais cette fois l'ASL est intervenue et nous l'acceptons. L'Inter aura sûrement l'occasion de récupérer les joueurs positifs pendant la pause et n'enverra même pas de joueurs en équipe nationale. Ils ont eu de la chance de ce point de vue."

Les champions en titre comptent actuellement dix points de retard sur l'Inter d'Antonio Conte avec un match en moins. Et n'ont donc déjà plus vraiment le droit à l'erreur q'ils veulent garder l'espoir de rester maîtres de l'Italie.