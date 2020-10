Juve, Cristiano Ronaldo ne jouera pas face au Barça

Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid_19 ce mardi et ne sera pas disponible pour affronter le FC Barcelone mercredi soir.

Pas de duel Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi comme à la grande époque des Clasicos Real - Barça... La Juve aurait pourtant bien eu besoin de lui face au club catalan, après avoir signé une nouvelle contre-performance en Championnat lors du weekend.

Ronaldo avait été positif lors de la trêve internationale plus tôt ce mois-ci et avait été impliqué dans une course contre la montre pour être apte à affronter les géants catalans, mais il devra se faire une raison, lui qui a raté cette échéance.

L'article continue ci-dessous

La superstar portugaise a rejoint la depuis le lors d'un transfert historique de 100 millions d'euros il y a deux ans pour mettre fin à une rivalité de longue date dans le football espagnol entre lui et Messi,.

Plus d'équipes

Ronaldo n’a plus affronté Messi directement en C1 depuis que Madrid a rencontré les Blaugrana en demi-finale de la version 2010-11 du tournoi, que Barcelone a remportée en battant en finale.