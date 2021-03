Juve-Benevento (0-1) - La Juve punie par Benevento

Inefficace offensivement, la Juve a payé un grosse erreur défensive face à Benevento. Les Bianconeri ne seront pas champions d'Italie.

Toujours aussi inquiétante, la Juve s'est faite punir sur sa pelouse par Benevento, qui a profité d'une erreur défensive pour l'emporter. Les espoirs de titre s'envolent pour les Turinois.

Un match avant lequel Cristiano Ronaldo s'est vu remettre un maillot floqué "GOAT" en hommage à son record de 770 buts inscrits depuis le début de sa carrière.

Le Portugais est d'ailleurs le premier à se montrer dangereux après à peine trois minutes, mais croise trop sa frappe pour pouvoir déjà trouver la faille. Les Bianconeri dominent mais doivent attendre les quelques opportunités de contre pour porter le danger sur le but adverse, à l'image de cet arrêt de Montipo devant Morata.

Le portier de Benevento est une nouvelle fois décisif quelques minutes plus tard sur une tête de De Ligt, plus prompt à la réception d'un corner. Ronaldo se voit lui refuser l'ouverture du score pour hors-jeu avant de voir Montipo réaliser un nouvel arrêt sur sa frappe des 20 mètres et les deux équipes regagnent les vestiaires dos à dos.

Plus appliquée et maîtresse du ballon, la Juventus essaie de mettre davantage de rythme, mais les seules occasions arrivent toujours sur des situations de contre.

Kulusevski manque le cadre, avant que Montipo ne sorte la parade nécessaire sur un ballon dévié par sa défense pour couper un centre. Et puis, totalement contre le cours du jeu, le promu va prendre les devants sur un cadeau d'Arthur, dont la passe suicidaire plein axe est interceptée par Gaich. La frappe de ce dernier est imparable pour Szczęsny, qui doit s'incliner (0-1, 69e).

L'article continue ci-dessous

Pirlo s'agace en voyant ses hommes incapables de revenir et laisser filer peu à peu leurs derniers espoirs d'accorcher le Scudetto. Le maladroit Bernardeschi envoie sa volée dans les tribunes depuis le second poteau, alors même que les occasions de but ne sont pas légion.

CR7 est encore proche de l'exploit pour sauver une énième fois son équipe, mais son rush sur la gauche de la surface est interrompu par un Montipo toujours impérial sur sa ligne et son retourné accrobatique n'est pas cadré deux minutes plus tard.

Le temps pour Montipo de sortir deux nouvelles tentatives de Ronaldo et Pippo Inzaghi et ses hommes jouent un bien mauvais tour aux champions en titre, alors que le ciel s'assombrit davantage encore pour Andrea Pirlo.