Justice - Sepp Blatter en justice contre la FIFA et Gianni Infantino

Sepp Blatter a affirmé qu'il avait l'intention de poursuivre l'instance dirigeante du football et son président actuel Gianni Infantino en justice.

Âgé de 83 ans, Sepp Blatter est suspendu de toutes fonctions liées au football depuis 2015, en raison d'un gigantesque scandale de corruption qui avait touché l'instance dirigeante du football, après l'avoir justement présidée durant de nombreuses années. Sous le feu des critiques et pointé du doigt à maintes reprises, le dirigeant suisse ne cesse pourtant de se défendre d'avoir cédé à la corruption pendant ses différents mandats.

''Ceux qui l'ont affirmé doivent le rectifier. Ce sont des personnes individuelles impossibles à contrôler. Quand je suis arrivé, il y avait onze personnes qui travaillaient. Il y en a huit cents maintenant. Dans le football à l'époque, il n'y avait pas de problème, car il n'y avait pas d'argent (...) À 62 ans, les gens prennent leur retraite et j'ai passé 17 ans à travailler pour la FIFA. J'ai travaillé plus de 40 ans pour le football, entouré de jeunes et c'est ce que j'ai ressenti. Mon solde est positif", s'était par exemple défendu le natif de Viège, dans une interview accordée à Marca le 28 octobre dernier.

L'article continue ci-dessous

"La façon dont mon successeur m'a traité est incompréhensible"

Quelques mois plus tard, Sepp Blatter a annoncé ce mercredi ne pas vouloir en rester là, décidé à laver l'affront qu'il prétend subir. Ainsi, ce dernier a annoncé son intention de poursuivre l'instance dirigeante du football mondial et son président actuel, Gianni Infantino, pour avoir diffusé de "fausses informations" à son encontre et porté atteinte à sa réputation, comme il l'a confié au magazine suisse Weltwoche.

​

"Je vais engager des poursuites judiciaires contre Gianni Infantino et la Fifa", a-t'il déclaré. "Les informations et les différentes déclarations de la Fifa à propos de mes revenus sont fausses. La façon dont mon successeur m'a traité est incompréhensible, étant donné qu'il a repris une organisation très rentable", a ensuite ajouté Sepp Blatter. Autant dire que la polémique n'aurait peut-être pas encore accouché de sa conclusion.