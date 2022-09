Jürgen Klinsmann : "Une Coupe du monde sans l'Italie, c'est un désastre"

Champion du monde en 1990, Jürgen Klinsmann déplore l'absence de l'Italie au Mondial 2022 au Qatar.

L'Italie ne participera pas à la Coupe du monde 2022 après son élimination lors des barrages (comme en 2018).

Cette absence chagrine énormément Jürgen Klinsmann qui a longuement joué en Italie pendant sa carrière de joueur (Inter Milan de 1989 à 1992 puis la Sampdoria en 1997) comme il l'a confié lors du « Festival dello sport » de Trente, en Italie : « C'est un désastre, c'est une catastrophe. C'est vraiment triste Ils ont gagné l'Euro et j'étais là, à Wembley mais c'est un désastre car une Coupe du monde sans l'Italie n'est pas une Coupe du monde. Vous avez besoin de l'Italie et de tous les fans italiens, et tous les amateurs de football vont souffrir sans eux. Ils ne pourront pas profiter de leurs matches à la télévision. Mais c'est comme ça. »

« Ils assument cet échec et Robert Mancini a dit qu'il avait fait des erreurs donc j'espère que petit à petit ils vont s'améliorer en vue de l'Euro 2024 en Allemagne, mais ne pas les voir à cette Coupe du monde, c'est triste », a-t-il ajouté.